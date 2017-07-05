ESET Türkiye, ESET’in yükselen yıldızı

Dünyanın en büyük bilgi güvenliği şirketlerinden biri olan ESET’in 166 ülkedeki temsilcisi 29 Mayıs – 02 Haziran 2017 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen küresel iş ortakları konferansında (ESET Partner Conference) bir araya geldi.166 ülke arasında ‘Enterprise Champion 2017’ ilan edildi ve ’Rising Star’ yani ‘Yükselen Yıldız’ plaketiyle ödüllendirildi.



Rising Star

ESET'in Türkiye’deki temsilcisi ve münhasır distribütörü Stratus Bilişim Sistemleri A.Ş., bu konferansta 166 ülke arasında ‘Enterprise Champion 2017’ ilan edildi ve ’Rising Star’ yani ‘Yükselen Yıldız’ plaketiyle ödüllendirildi. ESET Türkiye, Enterprise olarak tanımlanan kurumsal kategoride ve özellikle de orta ve büyük ölçekli işletmeler segmentinde son bir yılda yüzde 12’ye ulaşan oranda müşteri büyümesi ile elde etti.



Türkiye'nin en kalabalık internet güvenliği kadrosuna sahibiz

Ödülü değerlendiren ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, ”Dijital güvenlik konusunda Türkiye’de kurumların artan oranda ESET yazılımlarını tercih etmesi, bizi küresel ESET sistemi içinde yükselen yıldız haline getirdi” açıklamasını yaptı.



Soria, sözlerini şöyle sürdürdürdü: ”ESET, global düzeyde 1300 kişiye ulaşan personeliyle hizmet veriyor. ESET Türkiye olarak ise 55 kişilik ekibimizle antivirüs ve internet güvenliği konusunda Türkiye’deki en kalabalık, en iyi ve en istikrarlı hizmet kadrosunu bulunduruyoruz. Ayrıca 7/24 Türkçe Teknik Destek hizmetimiz, bu konuda Türkiye’deki ilk uygulama olarak öne çıkıyor. Tüm bunlar ESET Türkiye’yi, kurumların aradığı etkili dijital güvenlik ve istikrarlı hizmetin en doğru adresi haline getiriyor."