banner181

banner197
Ana SayfaGÜNCEL

ESET Türkiye, ESET’in yükselen yıldızı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:21
Bu haber 659 kez okundu

ESET Türkiye, kurumsal kategoride elde ettiği başarı sayesinde global ESET sistemi içinde 166 ülke arasında ‘Enterprise Champion 2017’ ilan edildi ve ‘Rising Star - Yükselen Yıldız’ plaketiyle ödüllendirildi. ESET Türkiye, bu ödülü, orta ve büyük ölçekli işletmeler segmentindeki müşteri sayısını %12 arttırması sayesinde aldı.

ESET Türkiye, ESET'in yükselen yıldızı
Dünyanın en büyük bilgi güvenliği şirketlerinden biri olan ESET’in 166 ülkedeki temsilcisi 29 Mayıs – 02 Haziran 2017 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen küresel iş ortakları konferansında (ESET Partner Conference) bir araya geldi.166 ülke arasında ‘Enterprise Champion 2017’ ilan edildi ve ’Rising Star’ yani ‘Yükselen Yıldız’ plaketiyle ödüllendirildi.

Rising Star
ESET'in Türkiye’deki temsilcisi ve münhasır distribütörü Stratus Bilişim Sistemleri A.Ş., bu konferansta 166 ülke arasında ‘Enterprise Champion 2017’ ilan edildi ve ’Rising Star’ yani ‘Yükselen Yıldız’ plaketiyle ödüllendirildi. ESET Türkiye, Enterprise olarak tanımlanan kurumsal kategoride ve özellikle de orta ve büyük ölçekli işletmeler segmentinde son bir yılda yüzde 12’ye ulaşan oranda müşteri büyümesi ile elde etti.

Türkiye'nin en kalabalık internet güvenliği kadrosuna sahibiz
Ödülü değerlendiren ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, ”Dijital güvenlik konusunda Türkiye’de kurumların artan oranda ESET yazılımlarını tercih etmesi, bizi küresel ESET sistemi içinde yükselen yıldız haline getirdi” açıklamasını yaptı.

Soria, sözlerini şöyle sürdürdürdü: ”ESET, global düzeyde 1300 kişiye ulaşan personeliyle hizmet veriyor. ESET Türkiye olarak ise 55 kişilik ekibimizle antivirüs ve internet güvenliği konusunda Türkiye’deki en kalabalık, en iyi ve en istikrarlı hizmet kadrosunu bulunduruyoruz. Ayrıca 7/24 Türkçe Teknik Destek hizmetimiz, bu konuda Türkiye’deki ilk uygulama olarak öne çıkıyor. Tüm bunlar ESET Türkiye’yi, kurumların aradığı etkili dijital güvenlik ve istikrarlı hizmetin en doğru adresi haline getiriyor."
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.