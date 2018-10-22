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ESET, siber tehdidi şirkete ulaşmadan engelliyor

Avrupa Birliği merkezli en büyük dijital güvenlik kuruluşu olan ESET, yeni kurumsal ürünlerini piyasaya sundu. Bugün dünyada 500 bine yakın işletmenin sistemlerini koruyan ESET, yeni çözümleri arasında yer alan ESET Dynamic Threat Defense uygulamasıyla sıfır gün ve fidye yazılımı gibi siber tehditleri, henüz yerel ağa ulaşmadan analiz ediyor ve engelliyor.

ESET, siber tehdidi şirkete ulaşmadan engelliyor

Avrupa Birliği merkezli en büyük dijital güvenlik kuruluşu olan ESET, yeni kurumsal ürünlerini piyasaya sundu. Bugün dünyada 500 bine yakın işletmenin sistemlerini koruyan ESET, yeni çözümleri arasında yer alan ESET Dynamic Threat Defense uygulamasıyla sıfır gün ve fidye yazılımı gibi siber tehditleri, henüz yerel ağa ulaşmadan analiz ediyor ve engelliyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:48
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ESET, siber tehdidi şirkete ulaşmadan engelliyor

Tüm iş dünyasının dijital ortama geçtiği günümüzde güvenlik araştırmaları,şirketlerin ‘koruma yeteneklerini birleştiren ve mümkün olduğunca karmaşıklığı en aza indiren dijital güvenlik paketleri’ talep ettiğini söylüyor. ESET’in yeni siber güvenlik çözümleri bu kurumsal talebi fazlasıyla karşılamaya odaklanıyor.

Global düzeyde 500 bin kurumu koruyor
Kurumsal yapılar için oluşturulan ESET Endpoint Protection çözümlerinin 7’nci sürümünü piyasaya sunan ESET, antivirüs ve siber güvenlik dünyasında çıtayı yine yukarı taşıyor. ESET, sahip olduğu onlarca çok katmanlı koruma teknolojilerine,giderek karmaşıklaşan siber saldırılara karşı yeni teknolojiler ekledi.

Karmaşık saldırıları engelleyen yenilikçi teknolojiler :
ESET Dynamic Threat Defense: Dinamik tehdit savunması, işletmeleri zor durumda bırakan sıfır gün saldırıları ve fidye yazılımları başta olmak üzere her türlü tehdidi kendi bulut koruma alanına alıyor. Neredeyse anında analiz edip, tehdidin yerel ağa yani kuruma ulaşmadan engelliyor. ESET Dynamic Threat Defense aslında bulut tabanlı bir sandbox çözümüdür. Sandbox, sistemin geri kalanından yalıtılmış güvenli bir alanı ifade eder. Gelen dosyanın davranış biçimi burada incelenir, itibar verileri ile karşılaştırılır ve ona göre dosya gönderilir veya engellenir.


ESET Security Management Center: Yıllardır kullanılan ESET Remote Administrator ürününün geliştirilmiş bir sürümü. Bu çevrimiçi konsol, yalnızca tek bir pencereden tam ağ görünürlüğü ve güvenlik yönetimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir raporlama ve tehditlerin tek tıklama ile bertaraf edilmesini de sağlar. Ayrıca karmaşıklığı en aza indiren özellikler sunar.
ESET Endpoint Protection Çözümleri: Kuruluşlara ESET LiveGrid®'e iletilen uyarılarla ilgili çok daha iyi bir şeffaflık sağlıyor. ESET LiveGrid® dünya genelinde 110 milyon sensörden oluşan ve ESET araştırma ve geliştirme merkezleri tarafından doğrulanan bir platformdur. Bu da, müşterilerin konsollarında veri ve raporları görüntülerken yüksek güven düzeyine sahip olmalarını sağlıyor.
Türkiye’de 12 bin kurumu koruyoruz
 

ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, “İşletmelerin giderek artan oranda kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmış siber güvenlik çözümleri aradığını biliyoruz. Küresel bir marka olarak, tüm dünyadan çok sayıda işletme ve sektörün ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Dünyada yaklaşık 500 bin, Türkiye’de ise 12 bine yakın işletmeyi koruyoruz. Her sektörden her ölçekte şirketler, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve hastaneler müşterilerimiz arasında. Hem Türkiye hem de globaldeki eşşiz insan kaynağı yapımız, yenilikçi teknolojimiz, ünlü minimum kaynak ihtiyacımız ve düşük yanlış tespit oranlarımızla, bir işletmenin işini sürdürebilmesini sağlayan en güvenilir ortağıyız” açıklamasını yaptı.


ESET yeni kurumsal ürünlerle ilgli videosunu şu linkden izleyebilirsiniz:

https://youtu.be/S-iwrWAAv7s

ESET’in yeni kurumsal ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgiye şu linkten ulaşılabilirsiniz: https://www.eset.com/tr/business/enterprise/#bundles

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