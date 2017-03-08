ESET, SE Labs Anti-Malware testinde %100 koruma sağladı

Ödülü değerlendiren ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, “ESET olarak her gün 350 bin yeni zararlı yazılım tespit ediyoruz. Dolayısıyla siber saldırılar ve siber güvenlik herkesin gündeminde. Aslında sorun belli, çözüm de net: ESET, SE Labs’tan aldığı ödülle, dijital tehditler konusunda en iyi çözümü sunduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.

Merkezi Londra’da bulunan SE Labs, dünyanın önde gelen bağımsız bilgi teknolojisi güvenlik test organizasyonlarından biri konumunda. SE Labs tarafından Ekim-Aralık 2016 döneminde, önde gelen güvenlik yazılımlarına (Anti-Malware) yönelik bir dizi test gerçekleştirildi.

Üç kategoride de yüzde 100 korudu

ESET, SE Labs Anti-Malware testlerinin sonucunda bir değil, tam üç alanda yani bireysel, kurumsal ve küçük-orta işletmelere yönelik testlerde yüzde 100 koruma sağladı.

ESET Smart Security yazılımıyla bireysel tüketicilere yönelik ‘Home Anti-Malware Protection’ testinde; ESET Endpoint Security ürünüyle de kurumlara yönelik ‘Enterprise Anti-Malware Protection’ ve küçük-orta ölçekli işletmelere odaklanan ‘Small Business Endpoint Anti-Malware Protection’ testlerinde en yüksek skoru elde eden ESET, SE Labs tarafından AAA notuna layık görüldü.





Günde 350 bin yeni zararlı yazılım tespit ediyoruz

Ödülü değerlendiren ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, şu bilgileri paylaştı: “ESET olarak her gün 350 bin yeni zararlı yazılım tespit ediyoruz. Dijital dünyadaki toplam zararlı yazılım sayısı ise 600 milyon adete ulaştı. Bilgisayarımız, telefonlarımız ve tabletlerimiz her 4 saniyede dijital saldırıya maruz kalıyor. Durum böyle olunca, siber saldırılar ve siber güvenlik herkesin gündeminde yer alıyor. Oysa etkili çözümler sunanlar çok az. Bu noktada, sorun belli, çözümü de gayet net diyoruz: ESET, SE Labs’tan aldığı ödülle, hem bireyler için hem de kurumlar için dijital güvenlik konusunda global düzeyde en iyi çözümü sunduğunu ortaya koymuş oldu.”





Hangi özellikler bu başarıya taşıdı?

Sıfır yanlış tespit, sistem kaynaklarını minimum kullanım ve yüzde 100 proaktif koruma, ESET yazılımlarını SE Labs testlerinde başarıya taşıdı.

Kurumsal tarafta ESET Endpoint Security, bulaşıcı bağlantıları ve sızıntıları engelleme, ayrıca zararlı olmayan uygulama ve siteleri ayırt edebilmesi gibi özellikleri sayesinde en iyi sonuçları aldı. Test katılımcıları, özellikle hedefli saldırıları engelleme özelliğini çok başarılı buldu. Bireysel tarafta test edilen ESET Smart Security programı ise fidye yazılımları, bankacılık saldırıları ve casus yazılımlar gibi en son tehditlere karşı güçlü koruma sağladı.