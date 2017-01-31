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ESET Destek Hattı 7 gün 24 saat devrede

31 Ocak 2017 Salı 14:50
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ESET, bireysel kullanıcılarına 7 gün 24 saat Türkçe destek sağlayan Türkiye’deki ilk ve tek antivirüs yazılım kuruluşu. 2014 yılından bu yana hizmet veren destek hattına ait verilere göre kullanıcılar en çok pazartesi günleri ve en çok 13-15 saatleri arasında destek alıyor. En az ise pazar günleri destek isteniyor.

ESET Destek Hattı 7 gün 24 saat devrede
ESET NOD32, ESET Smart Security Premium ve ESET Mobile Security ürünleriyle Türkiye’nin en çok tercih edilen antivirüs yazılımlarını sunan ESET, 2014 yılında antivirüs sektöründe bir ilke imza atarak, telefonla sesli olarak canlı, kesintisiz ve ücretsiz hizmet veren ESET Destek hattını devreye soktu.

Sektörde ve Türkiye’de bir ilk ve hâla tek
Hem dünyada hem Türkiye’de antivirüs sektöründeki genel uygulama, teknik destek hizmetinin mesai saatleri içinde uygulanmasıdır. Ancak ESET Türkiye, bir ilke imza atarak, 7/24 işleyen bir destek hattı devreye soktu. ESET kullanıcıları, 2014’den bu yana 0850 221 37 38 numaralı telefondan ürünlerle ilgili 7 gün 24 saat teknik destek ve bilgi alabiliyorlar. “ESET 7/24 Destek Hattı“ antivirüs sektöründe hem ilk hem de hâla tek uygulama olarak öne çıkıyor.

En az pazar, en çok pazartesi destek isteniyor
İBS Bilişim işbirliyle sunduğu destek hattına ilişkin son 6 aya ait çalışma datalarını değerlendiren ESET, ilgi çekici verilere ulaştı. Buna göre kullanıcılar haftada en çok pazartesi günleri ve en çok 13.00-15.00 saatleri arasında destek istiyor. En az arama ise pazar günleri gerçekleşiyor. Saatler açısından bakıldığında da en az arama gece 12 (00.00) ile sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Neden pazartesi günleri daha çok destek aranıyor?
ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu’ya göre, kullanıcılar haftasonunun ardından bilgisayar ile ilgili sorunlarını çözerek haftaya başlamak istiyor. Akkoyunlu, “Kullanıcılar, destek hattını ararken, mesai saatleri içinde aramaya özen gösteriyor. Çünkü başka sektörlerde genel olarak belli saatlerde destek sunuluyor. Bu konuda bir alışkanlık oluşmuş. Oysa ESET destek hattı, ESET müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz destek sağlıyor“ bilgisini paylaştı.

Güven veriyor
Destek uygulamasının ESET ürünlerine ve markasına ilişkin güven duygusunu perçinlediğini dile getiren ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, “Destek hattına ve sağlanan hızlı çözümlere ilişkin çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kullanıcılarımız memnun. ESET Türkiye olarak, kullanıcılarımıza ilkleri ve en iyi desteği sunmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.

Destek hattı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için: https://www.eset.com/tr/support/bireysel-destek/
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