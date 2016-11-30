ESET, Crysis fidye yazılımı için şifre çözücü yayınladı

Bilgisayardaki dosyaları şifreleyen, sonra da fidye karşılığı açmayı vaadeden fidye yazılımları siber suçluların ana işlerinden biri haline geldi. Genel olarak Cryptolocker olarak tanımlanan bu fidye yazılımlarını temizlemek, sisteme bulaştıktan sonra oldukça zor. Ayrıca pek çok farklı türevinin bulunması, söz konusu görevi daha da zorlaştırıyor. Ancak ESET, oldukça kötü üne sahip TeslaCrypt fidye yazılımı için yaz başında bir şifre çözücü yayınlamış ve bu çözücü kısa süre içinde çok yoğun olarak indirilmişti.



Krizi çözen şifre çözücü

ESET, şimdi de ‘Win32 / Filecoder.Crysis’ olarak etiketlenen ‘Crysis’ fidye yazılımı için ücretsiz bir şifre çözücü yayınladı. Bu zararlı ve türevleri tarafından şifrelenmiş olan dosyaları çözebilen şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda:



https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis/latest/esetcrysisdecryptor.exe



Bu aracı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ESET’in bu konudaki destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://support.eset.com/kb6274/



Ayrıca ESET Türkiye 7/24 Destek hattı numarası 0850 221 3738’i arayabilir veya destek@eset.com.tr adresine mesaj atabilirsiniz.



Bulaştırmadan önce korunun

Fidye yazılımlarında en önemli konu, sisteme bulaştırmadan önce önlem almak. Bulaştıktan sonra temizlemek oldukça zor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanıcıları; işletim sistemlerini ve uygulamalarını sürekli olarak güncel tutmalı, çoklu koruma katmanlarına sahip güvenlik çözümleri kullanmalı ve düzenli olarak önemli verilerini çevrimdışı (offline) örneğin harici bir sabit diske yedeklemeli. Ayrıca e-posta ile gelen veya web tarayıcıda görülen linklere veya dosyalara tıklarken dikkatli olunmalı.