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ESET, Crysis fidye yazılımı için şifre çözücü yayınladı

30 Kasım 2016 Çarşamba 12:56
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İnternetin en can sıkıcı tehdidine dönüşen fidye yazılımlarına karşı mücadele sürüyor. ESET daha önce, yaygın fidye yazılımlarından biri olan TeslaCrypt’e karşı şifre çözücü yayınlamıştı. ESET şimdi de, yine yaygın bir tür olan Crysis fidye yazılımına karşı şifre çözücü yayınladı.

ESET, Crysis fidye yazılımı için şifre çözücü yayınladı
Bilgisayardaki dosyaları şifreleyen, sonra da fidye karşılığı açmayı vaadeden fidye yazılımları siber suçluların ana işlerinden biri haline geldi. Genel olarak Cryptolocker olarak tanımlanan bu fidye yazılımlarını temizlemek, sisteme bulaştıktan sonra oldukça zor. Ayrıca pek çok farklı türevinin bulunması, söz konusu görevi daha da zorlaştırıyor. Ancak ESET, oldukça kötü üne sahip TeslaCrypt fidye yazılımı için yaz başında bir şifre çözücü yayınlamış ve bu çözücü kısa süre içinde çok yoğun olarak indirilmişti.

Krizi çözen şifre çözücü
ESET, şimdi de ‘Win32 / Filecoder.Crysis’ olarak etiketlenen ‘Crysis’ fidye yazılımı için ücretsiz bir şifre çözücü yayınladı. Bu zararlı ve türevleri tarafından şifrelenmiş olan dosyaları çözebilen şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda:

https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis/latest/esetcrysisdecryptor.exe

Bu aracı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ESET’in bu konudaki destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://support.eset.com/kb6274/

Ayrıca ESET Türkiye 7/24 Destek hattı numarası 0850 221 3738’i arayabilir veya destek@eset.com.tr adresine mesaj atabilirsiniz.

Bulaştırmadan önce korunun
Fidye yazılımlarında en önemli konu, sisteme bulaştırmadan önce önlem almak. Bulaştıktan sonra temizlemek oldukça zor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanıcıları; işletim sistemlerini ve uygulamalarını sürekli olarak güncel tutmalı, çoklu koruma katmanlarına sahip güvenlik çözümleri kullanmalı ve düzenli olarak önemli verilerini çevrimdışı (offline) örneğin harici bir sabit diske yedeklemeli. Ayrıca e-posta ile gelen veya web tarayıcıda görülen linklere veya dosyalara tıklarken dikkatli olunmalı.
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