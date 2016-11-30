ESET, Crysis fidye yazılımı için şifre çözücü yayınladı

Krizi çözen şifre çözücü
ESET, şimdi de ‘Win32 / Filecoder.Crysis’ olarak etiketlenen ‘Crysis’ fidye yazılımı için ücretsiz bir şifre çözücü yayınladı. Bu zararlı ve türevleri tarafından şifrelenmiş olan dosyaları çözebilen şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda:
https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis/latest/esetcrysisdecryptor.exe
Bu aracı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için ESET’in bu konudaki destek sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://support.eset.com/kb6274/
Ayrıca ESET Türkiye 7/24 Destek hattı numarası 0850 221 3738’i arayabilir veya destek@eset.com.tr adresine mesaj atabilirsiniz.
Bulaştırmadan önce korunun
Fidye yazılımlarında en önemli konu, sisteme bulaştırmadan önce önlem almak. Bulaştıktan sonra temizlemek oldukça zor. Bu nedenle bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanıcıları; işletim sistemlerini ve uygulamalarını sürekli olarak güncel tutmalı, çoklu koruma katmanlarına sahip güvenlik çözümleri kullanmalı ve düzenli olarak önemli verilerini çevrimdışı (offline) örneğin harici bir sabit diske yedeklemeli. Ayrıca e-posta ile gelen veya web tarayıcıda görülen linklere veya dosyalara tıklarken dikkatli olunmalı.
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