ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu

ESET, yurt çapındaki çözüm ortaklarıyla bu kez Ramazan ayı boyunca çeşitli illerde düzenlediği iftar toplantılarında buluştu. Sunduğu hizmet ve çözümleriyle Türkiye’nin bireysel ve kurumsal siber güvenliğine damgasını vuran ESET’in iftar toplantılarına katılım yüksek oldu.

ESET, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği iftarın yanı sıra bu yıl Ankara, Bursa, Sakarya ve Kayseri’deki iftar toplantılarında da çözüm ortakları ve aileleriyle bir araya gelme fırsatı buldu.



Bayramınız kutlu olsun

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “İş hayatının hızlı akışı içinde çözüm ortaklarımızla sürekli iletişim halinde olsak da, biraz da iş atmosferinin dışına çıkarak bir araya gelmek her zaman çok kolay olmuyor. İftarlar vesilesiyle yurt çapındaki çözüm ortaklarımız ve aileleriyle buluştuk, ilişkilerimizi tazeledik, görüş alışverişinde bulunduk. Tüm toplantılarımıza da katılım oldukça kalabalık oldu“ bilgisini paylaştı.

ESET‘in tüm çözüm ortaklarına gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Asım Akbal, “Bu vesileyle de güvenli, huzurlu ve mutlu bir bayramı geçirmeniz dileğiyle tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum“ dedi.