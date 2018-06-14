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ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu

ESET NOD32 ve ESET Endpoint Security gibi yazılımlarıyla Türkiye’nin kurumsal ve bireysel olarak en çok tercih edilen antivirus yazılımlarını sunan ESET, Ramazan ayı boyunca dağıtıcı, bayi ve müşterileriyle bir araya geldi. ESET’in İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kayseri’de düzenlediği iftarlara ilgi büyük oldu.

ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu

ESET NOD32 ve ESET Endpoint Security gibi yazılımlarıyla Türkiye’nin kurumsal ve bireysel olarak en çok tercih edilen antivirus yazılımlarını sunan ESET, Ramazan ayı boyunca dağıtıcı, bayi ve müşterileriyle bir araya geldi. ESET’in İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kayseri’de düzenlediği iftarlara ilgi büyük oldu.

14 Haziran 2018 Perşembe 13:45
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ESET, çözüm ortaklarıyla iftar toplantılarında buluştu

ESET, yurt çapındaki çözüm ortaklarıyla bu kez Ramazan ayı boyunca çeşitli illerde düzenlediği iftar toplantılarında buluştu. Sunduğu hizmet ve çözümleriyle Türkiye’nin bireysel ve kurumsal siber güvenliğine damgasını vuran ESET’in iftar toplantılarına katılım yüksek oldu.

ESET, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği iftarın yanı sıra bu yıl Ankara, Bursa, Sakarya ve Kayseri’deki iftar toplantılarında da çözüm ortakları ve aileleriyle bir araya gelme fırsatı buldu.


Bayramınız kutlu olsun

ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “İş hayatının hızlı akışı içinde çözüm ortaklarımızla sürekli iletişim halinde olsak da, biraz da iş atmosferinin dışına çıkarak bir araya gelmek her zaman çok kolay olmuyor. İftarlar vesilesiyle yurt çapındaki çözüm ortaklarımız ve aileleriyle buluştuk, ilişkilerimizi tazeledik, görüş alışverişinde bulunduk. Tüm toplantılarımıza da katılım oldukça kalabalık oldu“ bilgisini paylaştı.

ESET‘in tüm çözüm ortaklarına gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Asım Akbal, “Bu vesileyle de güvenli, huzurlu ve mutlu bir bayramı geçirmeniz dileğiyle tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum“ dedi.

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