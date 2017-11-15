ESET 2018 Sürümleri Çıktı

Güçlü bireysel ürün ailesi

Yenilenen efsanevi ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium ve ESET Multi-Device Security yazılımları, artan dijital saldırılara karşı kapının sıkıca kapalı kalmasına ve kötü amaçları olan, istenmeyen davetsiz misafirlerin geri çevrilmesine odaklanıyor.

Açılış düğmesine bastığınız an, UEFI Tarayıcı ile koruma başlıyor



ESET yeni sürümlerinde, mevcut onlarca çok katmanlı korumaya ek olarak siber mücadelede çığır açan iki yeni özellik ile kullanıcılarının güvenliğini daha da arttırıyor. Bu yeniliklerden ilki, UEFI bölümünün güvenliğini sağlayan UEFI Tarayıcı. UEFI, bilgisayar düğmesine bastığınızda, Windows başlamadan hemen önce çalışıp sistemi ve çevre birimlerini çalışmaya hazır hale getiren temel yazılım bölümü olarak biliniyor. Bu bölüm, bugüne dek korumasız bırakıldığı için siber suçlular açısından çok cazip bir saldırı hedefi olmaya başladı. UEFI bölümüne bulaşan kötü amaçlı yazılımlar, işletim sistemi tam olarak yeniden yüklense, yani makineye format atılsa bile sistemde kalmayı sürdürüyor ve makinenin kontrolünü sonsuza dek ele geçirebiliyor. UEFI Tarayıcısı, UEFI bölümünü kontrol ediyor ve herhangi bir şüpheli etkinlik kaydedildiğinde kullanıcıları uyarıyor.

Ağımda yabancı var mı? Akıllı Ev İzleyici gösteriyor

2018 sürümlerinin bir diğer öne çıkan özelliği ise Akıllı Ev İzleyici. Artık sadece bilgisayar, tablet veya telefon değil; televizyon, buzdolabı ya da çamaşır makinesi gibi internet bağlantılı yeni nesil cihazlar da ESET yazılımlarının radarına giriyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) olgusunu temel alan Akıllı Ev İzleyici, kişisel Wi-Fi ağını kullanan tüm internet bağlantılı cihazları görüntülüyor ve bu cihazlara yönelik izinsiz erişimler konusunda uyarıyor. Akıllı Ev İzleyici, cihazların internete bağlantı noktası olan modem ve routerlerı güvenlik açıklarına karşı tarıyor ve güvenlik düzeyini geliştirecek değişiklikler öneriyor.

Bir ESET klasiği: Bilgisayarın performansını düşürmeden koruyor



Günümüzün dünyasında dijital güvenlik hayatı yavaşlatmamalı. ESET’in tüm yenilikleri ve diğer çok katmanlı koruma teknolojileri, bilgisayarların hızı üzerinde minimum etki yaratıyor. ESET, herkesçe bilinen yüksek performansın yanı sıra en üst düzeyde algılama, hız ve kolay kullanılabilirliği yeni sürümlerinde de sunuyor.

30 yıldır koruyor

ESET’in ilk tohumları - daha bildiğimiz anlamda internet bile yokken - 1987 yılında iki genç programcının, bilinen ilk virüsleri keşfetmesi ve bunu tespit edecek program olan NOD’u hazırlamasıyla atıldı. ESET Türkiye CEO’su Alain Soria, söz konusu o yazılımın süreç içinde efsane ESET NOD32 Antivirus’e dönüştüğüne dikkat çekti. Soria, “ESET, bugün Avrupa Birliği merkezli en büyük bilgi güvenliği kuruluşu haline geldi. Sürekli artan ve günümüzde sayısı 650 milyonu aşan dijital tehditlere karşı, her ihtiyaca yönelik yenilikçi yazılımlarımızla tam 30 yıldır tüm dünyada ve Türkiye’de en üst düzeyde dijital koruma sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

ESET, dijital sistemleri hedef alan virüs, truva atı, solucan, rootkit, botnet, oltalama teknikleri, casus yazılımlar ve şifre-fidye programları gibi kötü amaçlı yazılımlarla mücadele eden 2018 yazılımlarını, dijital güvenlik pazarına sunduğunu duyurdu.Basın Bülteni