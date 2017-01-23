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Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:56
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Pasinler ilçesinde 7 aracın karıştığı kazada 32 kişi yaralandı

Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 32 kişi yaralandı.

Pasinler karayolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 FF 535 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 25 D 9362 plakalı minibüs, Ümgü mevkisinde sis ve buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazayı gören 16 LPJ 15 plakalı tır, kaza yapan araçlara vurmamak için durduğu sırada arkadan gelen 2 minibüs ve bir otomobille çarpıştı. Bu sırada, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı minibüs şarampole devrildi.

7 aracın karıştığı kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 32 kişiden bazıları araçlarda sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin kurtarma çalışmalarının ardından yaralılardan 28'i Pasinler Devlet Hastanesinde, 4'ü de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Anadolu Haber Ajansı
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