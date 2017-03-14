Erzurum'da "Girişimcilikle Ezber Boz" söyleşisi

ERZURUM (AA) -

Coşkuner ve Bilgiç, AÜ, ATA Teknoloji Transfer Ofisi, TEB Girişim Bankacılığı ve Genç MÜSİAD Erzurum Şubesi tarafından AÜ Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen "Girişimcilikte Ezber Boz" söyleşisine katıldı.

Girişimciliğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi veren İbrahim Coşkuner, sanayi devriminden öncesi, sanayi devrimi ve bilgi devriminin girişimciliği değiştirdiğini anlattı.

Coşkuner, bilgisayar ve internetin yaygınlaşmasıyla girişimciliğin de boyut değiştirdiğini vurgulayarak, "Artık girişimde fırsat eşitliği var. Bir fikriniz varsa geliştiriyorsunuz ve satıyorsunuz. Bunun için çok büyük paralara ihtiyaç yok. Temiz bir fikrinizin ve iyi takım arkadaşlarınızın olması yeterli. Girişimcilik kaslarınızı kullanacaksınız. Fırsatı görüp, hayata geçirmek için bilgiyi kullanacak ve kendinize takım arkadaşları oluşturacaksınız." dedi.

İbrahim Coşkuner, çok az bütçelerle kurulan, şu an alanında dünya devi olan firmalardan da örnekler vererek, fikri fırsata çevirmek için izlenebilecek yolları anlattı.

- "Ya bir düşün parçası olacaksınız ya da kendi düşünüzü kuracaksınız"

"Pepee" adlı çizgi filmle tanınan Ayşe Şule Bilgiç de üniversiteden mezun oluncaya kadar çeşitli alanlarda iş tecrübesi edindiğini dile getirerek, "Ya bir düşün parçası olacaksınız ya da kendi düşünüzü kuracaksınız. Türkiye'de motosiklet alanında bir dergi olmadığını fark ettim ve kendi düşümü kurmaya karar verdim. Bir süre sonra motosiklet sektöründe işler kötüye gitti ve her şey tersine döndü." diye konuştu.

Bilgiç, bir köpek ve çocuğun arkadaşlıklarını konu alan Pulsar dizisinin yapımcılığını yaptığını ifade ederek, Türkiye'de yerli yapım bir çizgi film olmadığını fark ederek, Pepee adlı çizgi film fikrinin çıktığını aktardı.

ATA Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Modül Uzmanı İbrahim Semih Topçuoğlu ise "TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

"TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı"nın bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetleri desteklediğini anlatan Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, teknolojik ve inovatif projeleri olanlara teminat almaksızın 150 bin lira geri ödemesiz hibe sağlayan bir programdır. 2012-2015 yıllarında 3 bin 200'den fazla girişimci bu programa başvurmuş bin 100'den fazlası iş planı aşamasına gelerek, iş planlarını TÜBİTAK'a sunmuş ve 350 girişimci hibe kazanmıştır."

Konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin sorularını cevapladı.

Anadolu Haber Ajansı