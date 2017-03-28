ERZİNCAN'DA TERÖRİSTLERİN BARINAK VE SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda teröristlerin tespit edilen barınak ve sığınakları imha edildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kemah ilçesinin Munzur-Mercan Dağları Dereşoran Vadisi bölgesinde 25-27 Mart günlerinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat, komando timleri ve korucuların katılımıyla bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, kırsal bölgede ve karla kaplı zorlu arazi şartlarında "kobra" helikopterleri desteğinde gerçekleştirilen ve "Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 17-08" adı verilen operasyonun, zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava şartlarına rağmen özveriyle yürütüldüğü kaydedildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar örtüsü ve sarp arazi kesiminde başarı ile icra edilen operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma ve sığınma alanları tespit edilerek, Kobra helikopterlerinin de desteği ile imha edilmiştir." denildi.

Operasyona ilişkin fotoğraf ve görüntüler de basın mensuplarına dağıtıldı.

Anadolu Haber Ajansı