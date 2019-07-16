Erol Olçok'u anlatan ikinci kitap çıktı

Bundan 3 yıl önce hain darbe girişimi sırasında şehit edilen Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok yeni bir kitapla anılıyor. Sevenlerinin kaleme aldığı yazılardan oluşan kitaptan Erol Olçok'un ortanca oğlu ve kardeşinin yazılarını sizler için paylaştık:

İşte Arter Reklam Ajans Başkanı CEVAT OLÇOK'un yazısı:

Sevgili ağabeyim,

Şehadetinin üzerinden tam üç yıl geçti. Geride bıraktığımız günler, sana olan özlemimi dindiremedi. Hasretini söndüremedi. Kavuşma arzumu yok edemedi. Hemen her gün geçtiğim Şehitler Köprüsü, ajansa girerken beni karşılayan çalışma odan, hafızamdan silinmeyen güzel anıların, kalbime nakşeden sözlerin bir gün yine birlikte olma isteğimi sürekli diri tutuyor.

Ailemiz ve dostlarımız, seni ve yeğenim Abdullah Tayyip’i hayırla yâd ediyor. Meclislerimiz senin hatıralarınla aydınlanmaya devam ediyor. Öyle ki, o hatıralar yeni umutlarımızın kapılarını açıyor. İnşallah kavuşacağız. Rabbimize olan inancımızda şüphe yok!

Senin ve Abdullah Tayyip’in şehadeti sadece bizim için değil, Türkiye için gurur kaynağı oldu. Milletimiz sizleri şükranla, hayır dualarıyla anıyor. 15 Temmuz’un kahramanları da, hainleri de asla unutulmayacak.

Sana biraz davalardan bahsetmek istiyorum. Masum insanları acımasızca katleden bu hainlerin gözlerinin içine baktık ve hiçbirinde pişmanlık görmedik. Her zaman yaptıkları gibi, yalan ve ikiyüzlülükle, herkesin aklıyla oyun oynamaya kalktılar. Dava sırasındaki duruşları, hareketlerine karşı kendilerine gösterilen tavır maalesef milletimizin içine sinmedi. Bazı beraat kararları, yaraların sarılmasını engelledi.

Biz gerekli itirazlarımızı yaparak, davaların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Milletimiz, bu alçakların hak ettiği şekilde cezalandırıldığına inanmıyor. Mahkemelerde adalet tam tecelli etmese de, ilahi hesap gününde, layık oldukları şekilde yaptıklarının karşılığını bulacaklar. Bu utanç yaftasından hiçbir zaman kurtulamayacaklar.

Ağabeyim,

Ustalık, ustalardan öğrenilir ve sen benim için vazgeçilmez bir ustaydın. Doğru yerde durmak, doğru düşünceye sahip olmak, alnı ak, başı dik olarak iş yapmak, hakka, adalete riayet etmek ve daha pek çok ilke ve değerlerinle birlikte bize bıraktığın emanetlerin kıymetini çok iyi biliyorum. Bu mirasın korunması için gerekenleri yapıyorum. Ahde vefayı gözetiyor, birbirimize verdiğimiz sözlere sonuna kadar sahip çıkıyorum.

Hayat doğası gereği, kendi seyrinde akmaya devam ediyor. Onunla birlikte biz de güzel gelişmelere tanıklık ediyoruz. Cahar Şamil 18 yaşına girdi. Olgun ve akıllı bir delikanlı olarak yaşıyla birlikte hayalleri de, hedefleri de büyüyor. Emir Dursun, senin yolundan ilerliyor, milleti ve memleketi için güzel işler yapma isteğini koruyor. İnanıyorum ki, bıraktığın miras onların eliyle de korunmaya devam edecek. Çünkü Olçok Ailesi olarak, bu mirasın en büyük değerimiz olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Hepimiz sizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun.

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Türkiye için büyük bir değer ve unutulmaz bir kahraman olan Erol Olçok’u gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Erol Olçok dostlarının düşünceleriyle ve anılarıyla vücut bulan bu ikinci kitapta, isimlerini burada sayamayacağım kadar çok kişinin katkısı var. Herkese şahsım ve Olçok Ailesi adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere, Allah, millet ve vatan için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Hepsinin makamı âli, mekânı cennet olsun. Tüm gazilerimize de en içten minnettarlığımı iletiyorum.