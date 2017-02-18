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EROĞLU YENİDEN PAGEV BAŞKANI SEÇİLDİ

18 Şubat 2017 Cumartesi 15:04
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PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, 2016 Genel Kurulu’nda oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Eroğlu, “Biz birlikte daha güçlüyüz. Önümüzdeki dönemde de çözüm odaklı projelerimizle sektörün önünü açmaya ve ekonomiyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

EROĞLU YENİDEN PAGEV BAŞKANI SEÇİLDİ
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), 2016 Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirerek yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçti. 18 Şubat Cumartesi günü Küçükçekmece’deki PAGEV Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan seçimlerde PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Geniş katılımlı PAGEV 2016 Genel Kurulu’nda, Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile seçildi. Yeniden PAGEV Başkanlığına seçilen Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri tek liste ile girilen seçimden güçlenerek çıktı. 

PAGEV Başkanlığına seçilen Eroğlu yaptığı konuşmasında, son 3 yıl içerisinde imza attıkları faaliyetleri başlıklar altında hatırlatarak “Sektör için önemli işler yaptık. Ama sizlerle birlikte yürüyecek yolumuz var. PAGEV’in güçlenerek sektöre daha fazla katkı sağlaması için ekip olarak önümüzdeki dönemde de çok çalışacağız” dedi. 

Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü, plastik sektörünün birleştirici gücü PAGEV, her zaman üyelerinin ve sektör temsilcilerinin yararına faaliyetler yürüttü. Bu bizim asli görevimiz. Misyonumuzu yerine getirmek için gece-gündüz proje üretmeye devam edeceğiz. Herkesle uyum içerisinde çalışarak çözüm odaklı yaklaşımlar üretmek için buradayız. Ancak sektörün zararına olacak hiçbir adıma izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu mücadelemizi ‘PAGEV çok kavgacı’ diye çarpıtmak isteyenler varsa bugün buradan söylüyorum PAGEV yönetimi bundan sonra da, sektörün yararı için her zeminde hukuki ve yasal yollardan mücadelesini vermeye ve sektörün haklarını korumaya devam edecek.” 

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ
PAGEV Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’un yapıldığı salonda bulunan, “Birlikte daha Güçlüyüz” sloganına dikkat çeken Eroğlu, önümüzdeki dönemde PAGEV’in güçlenmesi, plastik sektöründeki katma değerinin artması ve sonuçta Türkiye ekonomisinin daha da büyümesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Eroğlu, gelecek döneme ait plan ve projelerinden biri olan PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önünü açarak, sektördeki katma değeri arttıracağının müjdesini verdi. Firmaların sertifikasyon, test, laboratuvar maliyetlerini azaltırken, zaman kaybını ortadan kaldıracak PAGEV Mükemmeliyet Merkezi gibi pek çok projeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini ifade eden Eroğlu, sektörün sorunlarını çözerken; hem yurt içinde, hem de küresel anlamda yürüttükleri çalışmaları hızlandırarak yola devam edeceklerini belirtti. Eroğlu, Genel Kurul’da kendisini ve yönetimini yeniden göreve oy birliği ile seçen tüm üyelere ve sektör temsilcilerine teşekkür ederek, PAGEV’deki birlik ve beraberliğin artarak sürmesi gerektiği temennisinde bulundu. 

PAGEV 2016 Genel Kurulu’nda yapılan seçimde yeni yönetim belli oldu: 
PAGEV YÖNETİM KURULU 
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu–Sem Plastik A.Ş.
Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç-Enformak A.Ş.
ASİL ÜYELER
Abdullah Karatepe-Öznar Plastik Ltd. Şti.
İsmail Eren Ünlü–Akümsan Plastik A.Ş.
Orhan Göçer–Credoy A.Ş.
YEDEK ÜYELER
Oğuzhan Çetinalp– ilsan Plastik A.Ş.
Cavit İlker İnan–Durden Plastik A.Ş.
Yusuf Pala–Akay Stand Ltd. Şti. 
DENETİM KURULU ASİL ÜYE
Dursun Cemal Bak–Polinet Plastik A.Ş.
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE
Aziz Turan–Turan Plastik A.Ş. 
DANIŞMA KURULU 
Abdurrahim Bekgöz–Huzur Plastik
Özlem Şentürk–Nuh Kompozit
Ömer Arayıcı–Arayıcılar Plastik
Cevat Taştan–TSP Makine




Anadolu Haber Ajansı
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