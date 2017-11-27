Erkek giyim markası Hemington yeni yatırımları ile büyüyor

Özel Bir Kalite

Dünyanın en özel yerlerinden gelen saf kaliteyi doğrudan ürünlerine taşıdıklarının altını çizen Umut Boz; “Hemington koleksiyonundaki tüm ürünler merino yünü, giza ve pima pamuğu, ipek ve saf kaşmirden üretiliyor. Bunun yanında yenilikçi ürünleri de tüketicilerle buluşturuyoruz. Örneğin, Türkiye’de yalnızca Hemington’da bulunan IQ koleksiyonunu geliştirdik. Özel bir teknikle işlenen merino yününden üretilen ve kırışmayan IQ koleksiyonu ile iş hayatında sürekli hareket halinde olan ve sıkça seyahate çıkan erkekler için mükemmel bir çözüm sunuyoruz.” dedi.

Hemington ürünlerinin yalnızca tamamen doğal, nefes alan ve doğru bakım ile uzun yıllar orijinalliğini koruyacak elyaflardan üretilmesinin altını çizen Boz; “Biz ürünlerimizde dünyanın en kaliteli ipliklerini kullanıyoruz. Çünkü en iyi kalitenin doğallık olduğuna inanıyoruz. Eğer bugün ne yediğimize dikkat ediyorsak, ne giydiğimize de dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

Franchise Yatırımının Geri Dönüşü Ortalama 24 Ay

Kendi konsept mağazalarının yanı sıra yakında franchise sistemine de geçeceklerini belirten Boz; “Kurulduğumuz günden bu yana birçok franchise ve bayilik talebi aldık. Hemington vizyonunda ilerleyecek, müşteri portföyü güçlü ve en önemlisi dinamik adaylara kapımız açık. Önceliğimiz premium noktalardaki teklifleri değerlendirmek. Giriş bedeli talep etmiyoruz. Hemington markası için uygun mağaza büyüklüğü 80-120 metrekare arası. Doğru bir projede ortalama bir mağazanın yaptığı yatırımı 24 ay içerisinde geri alması mümkün olabiliyor” dedi.

Planlı bir büyüme stratejisi ve franchise sistemi ile en doğru lokasyonlarda 2018 yılında 15, 2020 yılında ise 40 mağazaya ulaşacaklarını aktaran CEO Umut Boz, 40 mağazadan en az 10 tanesinin yurt dışında olacağını belirterek, Hemington’ı çok yüksek kalitede üretilmiş ürünü tüketicisiyle buluşturan yeni nesil bir marka olarak tanımlıyor.