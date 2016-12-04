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Erkan Aytürk Yılın CIO’ su seçildi

04 Aralık 2016 Pazar 21:45
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Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Bilgi Sistemleri Müdürü Erkan Aytürk, bu yıl 7’inci kez gerçekleştirilen “CIO Ödülleri” kapsamında “Yılın CIO’su” seçildi. IDG ve CIO Dergisi tarafından 40’tan fazla ülkede gerçekleştirilen “CIO Ödülleri”nde Türkiye’nin en başarılı CIO’ları ödüllendirildi.

Erkan Aytürk Yılın CIO' su seçildi
Bu sene 120’ye yakın aday arasından, IT liderlerinin kurumlarında yürüttükleri projelerin başarıyla uygulanması dikkate alınarak yapılan değerlendirmede Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Bilgi Sistemleri Müdürü Erkan Aytürk bu ödüle layık görüldü. Meslektaşlarına örnek olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ödüllendirme programı olan CIO Ödülleri kapsamında; çalıştıkları kurumlara değer katmış, işleyiş biçimlerini değiştirmiş ve projeleri ile kurumsal fayda sağlamış farklı sektör, büyüklük ve kategorideki IT Liderleri seçiliyor.

Uluslararası platformdaki akademisyenlerden oluşan jüri “Değişime Öncülük Etmek”, “Yenilikçi Yaklaşımlar”, “Operasyonel Güç”, “Yönetim Kurulu Etkisi” ve “Ölçümlenebilir Sonuçları” göz önüne alarak değerlendirme yapıyor.

Anadolu Haber Ajansı
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