Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah'a ziyaret

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizerek Twitter hesabında paylaşan serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı'yı ziyaret etti.

Derince ilçesinde yaşayan Yazıcı ailesine konuk olan Güzeloğlu, baba Şenol ve anne Sabahat Yazıcı tarafından karşılandı.

Vali Güzeloğlu'na, Gülşah Yağmur'un yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresi ile diğer çizimleri gösteren Yazıcı ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gülşah Yağmur'u tebrik eden Hasan Basri Güzeloğlu, "Sevgili Gülşah ve onun gibi kardeşlerimiz bizim ve ailelerin bereketidir. Sevgili Gülşah kızımız, gönlünün güzelliği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgisiyle her engeli aşacaktır." ifadesini kullandı.

Gülşah Yağmur Yazıcı da Vali Güzeloğlu'na ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti ve günün anısına fotoğraf çektirdi.

Güzeloğlu'na ziyarette Derince Kaymakam Vekili Hasan Hüseyin Can, Derince İlçe Emniyet Müdürü Atilla Can ile Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Dilek Kılıçkıran da eşlik etti.