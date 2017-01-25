ERDOĞAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında, anayasa değişikliğine ilişkin kanun ile ilgili olarak, Erdoğan, "Bu gece nasip olursa, ülkemize dönüyorum ve döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına, parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan, çünkü milletimin şu anda beklentisi budur, hemen kararımızı vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde." şeklinde konuştu.

"FETÖ dünyanın 170 noktasında faaliyetlerini sürdürüyor"

FETÖ'nün şu anda dünyanın 170 noktasında faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dostlarımıza diyoruz ki 'Bak, biz bir darbe yedik siz de aynı darbeyi yemeyin, bununla ilgili olarak biz Maarif Vakfı'nı kurduk ve sizin Milli Eğitim Bakanlığınızla bizim vakfımız müşterek bir çalışma içerisine girerek bu bizdeki darbecilerin buradaki insafsız hareketlerinden Malgaş halkını, Malgaş gençliğini de böylece kurtarmış oluruz.' Biz tabii Maarif Vakfı, TİKA, Türkiye Bursları, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla gereken desteği vermeye hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın Madagaskar'da çok şeyler yapacağına inanıyorum ve bunu da yaparken bir sömürgecilik anlayışıyla değil, 'kazan kazan' anlayışına dayalı olarak yapacaklarına inanıyorum. Çünkü bizim ne kültürümüzde ne de geçmişten bugüne değerler silsilemiz içerisinde böyle bir anlayış kesinlikle yoktur." açıklamasında bulundu.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina da yaptığı açıklamada, "Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen olayları duyduk, biliyoruz. Malgaş halkı Türk halkının yanındadır, düşmanlarla savaşırken sizin yanınızdayız." dedi.

"Dünyada barış ve güvenlik yoksa sosyal ve ekonomik kalkınma da olamaz." ifadelerini kullanan Rajaonarimampianina, "İlişkilerimizi 'kazan kazan' ilkesi çerçevesinde gerçekleştiriyoruz, ülkemizde yap-işlet-devret modelini uygulayabiliriz. Türkiye'de bunun güzel örnekleri var." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı