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ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DAKİ ERMENİ PATRİKHANESİNE MESAJ

24 Nisan 2017 Pazartesi 17:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur" "Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır. Bu doğrultuda son 14 yılda birçok adım attık, tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki süreçte artarak sürdüreceğiz"

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL'DAKİ ERMENİ PATRİKHANESİNE MESAJ
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene gönderdiği mesajda, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesinde düzenlenen dini törene mesaj gönderdi. Mesajına, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan ile Ermeni vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla andığını, torunlarına taziyelerini sunduğunu ifade etti. 

Türkler ve Ermenilerin bölgenin iki kadim toplumu olduğunu ve bin yıldır omuz omuza yaşadıkları coğrafyada ortak bir tarihi ve kültürü paylaştıklarını belirten Erdoğan, Ermeni toplumunun, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerek Cumhuriyetin yüzyıla yaklaşan geçmişinde çok kıymetli evlatlar yetiştirerek, Türkiye'nin gelişimine büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti. 

Dün olduğu gibi bugün de Ermenilerin, Türkiye'nin eşit ve hür vatandaşları olarak, sosyal, siyasi ve ticari hayatın her alanında önemli roller üstlendiğine dikkati çeken Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak iki halkın, geçmişin yaralarını sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi hepimizin ortak amacıdır. Bu doğrultuda son 14 yılda birçok adım attık, tarihi nitelikte reformları hayata geçirdik. Osmanlı Ermenilerinin hatırasına ve Ermeni kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımızı, önümüzdeki süreçte artarak sürdüreceğiz.

Bu vesileyle şu hususun altını özellikle çizmek isterim: Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme sahiptir. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği seçiminin kısa zamanda neticelenmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarınızda sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Bu düşüncelerle, yirminci yüzyılın başında yaşamını yitiren Osmanlı Ermenilerinin hatıralarını bir kez daha yad ediyorum. Birinci Dünya Savaşı’nın sıkıntılı şartlarında hayatını kaybeden milyonlarca Osmanlı vatandaşına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."


Anadolu Haber Ajansı
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