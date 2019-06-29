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Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşme öncesi kamerelar karşısına geçen iki lideri ticari ilişkileri övdü. Erdoğan stratejik ortaklığa vurgu yaptı. S-400 sorusunu yanıtlayan Trump selefi Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşme öncesi kamerelar karşısına geçen iki lideri ticari ilişkileri övdü. Erdoğan stratejik ortaklığa vurgu yaptı. S-400 sorusunu yanıtlayan Trump selefi Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:14
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Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi TSİ 07.14'te başladı, 07.50'de sona erdi.

Görüşme öncesinde Türkiye ile ticari ilişkilerden bahseden ve "Görüşmemizi anlamlı buluyorum" diyen Trump, Türk heyetini de "Bakın, şu insanlara bakın. Onlarla anlaşmak çok kolay. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız" sözleriyle övdü.

Erdoğan da "Şu anda 75 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Savunma sanayiine yatırımlarımız devam edecek. Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor" dedi. 

Ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Trump, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda yaptırım getirilip getirilmeyeceği sorusunu yanıtladı, selefi Barack Obama'yı suçladı.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatıp Erdoğan'la da dostane ilişkiler içinde olduğunu vurgulayan Trump şunları söyledi: "S-400 konusuna bakıyoruz. Bu çift taraflı bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, insanlarla böyle iş yapamazsınız, insanlara Obama yönetiminin yaptığı gibi davranamazsınız. Bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Başka biriyle anlaşınca da 'Tamam size satarız' dediler. Bence Türkiye'ye adil davranılmadı."

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: TRUMP S-400 ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ

Bu arada görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yazılı açıklama yapıldı: "İki lider karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve Suriye'deki ortak hedeflerin yerine getirilmesi dahil bir dizi konuyu görüştü. Başkan, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi ve Türkiye'yi savunma işbirliği konusunda NATO İttifakı'nı geliştirecek biçimde ABD ile çalışmaya teşvik etti."

Son Güncelleme: 29.06.2019 12:23
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