banner181
Ana SayfaGÜNCEL

Erdoğan Soçi'deki üçlü Suriye zirvesine gitti

22 Kasım 2017 Çarşamba 16:56
Bu haber 842 kez okundu

Recep Tayyip Erdoğan, Vladmir Putin ve Hasan Ruhani'nin Soçi'de gerçekleştireceği 'Suriye' konulu üçlü zirvesi dünya gündeminde yerini aldı.

Erdoğan Soçi'deki üçlü Suriye zirvesine gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmek üzere Rusya'ya gitti.
GÜNDEM SURİYE

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek zirvede, Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ile Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadele değerlendirilecek.
Zirvede, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar da ele alınacak.

KARABAĞ DA KONUŞULACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi yolculuğu öncesinde Azerbaycan Televizyonu muhabirinin sorusunu yanıtladı.
Muhabirin, "Soçi'ye gidiyorsunuz? Dağlık Karabağ da gündeminizde olacak mı?" şeklinde sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen gidişimde Dağlık Karabağ'ı konuşmuştuk. Bununla ilgili olarak da Sayın Putin elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini o zaman söylemişti. Ben bu 5 rayon meselesinde daha hassas olmalarını... çünkü artık süre 30 yıla doğru gidiyor. Artık bu işi yine bu bölgede çözecek güç Rusya'dır. Bugün de yine üçlü bir görüşme olduğu için fırsat bulmam halinde tekrar gündeme getiririm. Çünkü Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir. Bunu kenara bırakmayız" diye cevap verdi.

ALMAN DER TAGESSPİEGEL: ABD'Yİ BİR KENARA İTTİLER
Liderlerin üçlü zirvesi dünyada da yankı uyandırmaya devam ediyor. Son olarak Alman Der Tagesspiegel gazetesi yazarı Susanne Güsten, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin bugün Soçi'de yapacakları zirveyle ABD'yi 'bir kenara itip' Suriye'nin geleceği hakkında kararlar alacağını belirtti.

"ABD, DAHA ŞİMDİDEN KAYBEDENLER TARAFINDA"
Üç liderin Suriye'de siyasi çözümü ve yeni gerilimi azaltma bölgeleri kurulmasını istişare edeceğini ve zirvenin kazananının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olabileceğini kaydeden Güsten, Soçi'ye davet edilmeyen ABD'nin ise daha şimdiden kaybedenler tarafında yer aldığının altını çizdi.

"ABD KÜRTLERLE MÜTTEFİK"
Moskova ve Tahran'ın Suriye'deki varlıklarını pekiştirmek istediğine, Ankara'nın da Kürtlerin güçlenmesine engel olmayı amaçladığına dikkat çeken Güsten, "Ankara için Moskova ve Tahran ile işbirliğinin alternatifi yok. Türkiye, ABD'nin yardımıyla çıkarlarını gözetemez. Zira Kürtler, IŞİD'le mücadelede ABD'nin en önemli müttefiki durumunda" ifadelerini kullandı.

EDELMAN: ABD'NİN KARŞI STRATEJİSİ YOK
Güsten, yazısında ABD'nin eski Ankara Büyükeçisi Eric Edelman'ın görüşlerine de yer verdi.
Edelman'a göre İsrail'in ve Basra Körfezi'ndeki Sünni ülkelerin koruyucusu durumundaki ABD'nin Suriye'de uygulamak üzere bir 'karşı stratejisi' bulunmuyor. Edelman, bu durumda Rusya ve İran'ın hiçbir engelle karşılaşmadan Suriye'de kendi düzenlerini kurabileceklerinin altını çizdi.

ensonhaber



Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.