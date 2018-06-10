ERDOĞAN DEMİRÖREN'E VEDA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören Şişhane'deki holding binası önünde yapıldı. Törene Erdoğan Demirören'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

Erdoğan Demirören'in cenazesi saat 10.20 sıralarında Şişhane'deki Demirören Holding binası önüne getirildi. Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerine kâbe kapısının örtüsü serildi. Törende Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere ailesi, yakınları ve holding çalışanları hazır bulundu.

Törene katılanlardan helallik alındıktan sonra dualar okundu. Gözyaşları eşliğinde omuzlara alınan Erdoğan Demirören'in tabutu yeniden cenaze arabasına konularak Fatih Camii'ne götürüldü. Aile cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.