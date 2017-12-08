ERDOĞAN: DEDİKODULARA DEĞİL, FIRSATLARA İTİBAR EDİN

Globalturk Capital tarafından, EMPEA iş birliğinde bu sene 3’üncüsü gerçekleştirilen “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara mesaj gönderdi.

65 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı seviyesinde gerçekleştirilen Yunanistan ziyareti sebebiyle etkinliğe katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği yazılı mesajda, Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya geldiği türlü engellemeler ve sıkıntılara rağmen, içine kapanmayıp aksine dünyaya daha da açıldığını vurguladı.

Erdoğan, etkinliğe katılan yatırımcılara, “Yurtdışındaki bütün olumsuz propagandalara rağmen, sizlerin bugün burada olmasını önemli görüyoruz. Bu tavrınızla, reel ekonominin söylentiler ve dedikodulara değil, gerçeklere ve fırsatlara itibar ettiğini göstermiş oldunuz.” diye seslendi.

Erdoğan yazılı olarak gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin dünyaya açılma yönlü hareketini ülkemizin her köşesinde görmek mümkündür. Kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, sayıları hızla artan girişim sermayesi fonları ile devletimizin bunları destekleyen hibe, teşvik ve yardım mekanizmaları, girişimciliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Diğer tarafta gittikçe artan sayıda şirketimiz yabancılarla ortaklıklar kuruyor. Yine çok sayıda yabancı şirket ülkemizde faaliyete geçiyor veya faaliyet alanlarını genişletiyor.

"Dış ticaret maliyetlerini düşürüyoruz"

Özel sermaye ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ekonomide sağladığı katkılara çok önem veriyoruz. Klasik yatırımlardan farklı olarak fon yatırımlarının güçlü büyüme iştahlarının, bizim büyüme hedeflerimizle üst üste geldiğini, bunun da tüm taraflar için verimli ve kârlı sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz. Bu kapsamda yatırımcılara, yakında faaliyetlerini başlatacak olan Varlık Fonunun yanında daha pek çok imkân sunuyoruz. Şirket kurulumu süreçlerini basitleştirerek yatırım yapmayı kolaylaştırıyor, yatırımlarla ilgili hukuki ve idari süreçleri de hızlandırıyoruz. Yatırımların iç pazar yanında dış pazarlara da entegrasyonunu kolaylaştıracak şekilde dış ticaret maliyetlerini düşürüyoruz.”

"Burada olmanız önemli"

Mesajında, etkinliğe katılan yatırımcılara “Yurtdışındaki bütün olumsuz propagandalara rağmen, sizlerin bugün burada olmasını önemli görüyoruz. Bu tavrınızla, reel ekonominin söylentiler ve dedikodulara değil, gerçeklere ve fırsatlara itibar ettiğinin göstermiş oldunuz.” diyerek teşekkür eden Erdoğan, mesajını su sözlerle sonlandırdı:

“Ekonomik kalkınmayı, bugün dünyanın karşısındaki en büyük bela olan terörün en etkili ilaçlarından biri olarak kabul ediyoruz. Gerek Amerika’da sizlerden de katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz toplantıların, gerekse ülkemizde faaliyet gösteren yatırımcılarla sürdürdüğümüz yapıcı diyalogların, olumlu sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu etkinliğinizin tüm taraflar için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Her ne kadar şu anda yanınızda olamasam da devletimizin her konuda sizi desteklediğini ve destekleyeceğini belirtmek istiyorum. “