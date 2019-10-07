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Erdoğan'dan DEAŞ, F-35 ve sınır harekatı hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan DEAŞ, F-35 ve sınır harekatı hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette" ifadelerini kullandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:10
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Erdoğan'dan DEAŞ, F-35 ve sınır harekatı hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere saat 11:05'te "TC-TUR" uçağıyla Sırbistan'a gitti. Erdoğan, Sırbistan'a yapacağı ziyaret öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütecekler. Sayın başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermiş ve çekilmeyi emretmişti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li heyet gerekse bizim heyetimiz bu görüşmeleri gerçekleştirdi. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil.

"DEAŞ hakkındaki sayılar abartılı"

(DEAŞ'la ilgili rakamlar) Bu rakamlar abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Almanya, Fransa'da bulunan DEAŞlılar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar biz de arkadaşlarımıza talimat verdik. Burada ne gibi bir adım atalım ki şuanda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan DEAŞlıları buralardan süratle derdest edelim.

Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Burada ikili görüşme ve heyetler arası görüşme yapacağız. Tabii yüz yüze olması bize son gelişmeleri ele alma fırsatı verecek.

"Amacımız F-35 sürecini karara bağlamak"

F-35 uzayan bir süreç oldu görüşmemizde bunu bir karara bağlamak amacımız. Biz hala parçaları göndermeye devam ediyoruz. Ödemelerde de biz yine de aksama yapmıyoruz. Şuana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödemeyi de yapmış bulunuyoruz. Bu konuyu tabii ki ele alacağız.

Son Güncelleme: 07.10.2019 17:30
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