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Ercüment Demir, ininal'ın Risk Yönetim Müdürü oldu

Ercüment Demir, ininal'ın Risk Yönetim Müdürü oldu

18 Eylül 2018 Salı 09:58
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Ercüment Demir, ininal'ın Risk Yönetim Müdürü oldu

Türkiye'nin lider finansal teknoloji kuruluşu ininal'ın Risk Yönetim Müdürü Ercüment Demir oldu. Ercüment Demir yeni görevinde şirketi etkileyebilecek risklerin tespit edilmesi için şirketteki süreçler, iş planları, altyapı ve finansal konularla ilgili gerekli bilgileri toplama ve analiz etme sorumluluğunu yürüten risk yönetim biriminin başında olacak.
 
Ercüment Demir kimdir? 
1978 yılında İzmir'de doğan Ercüment Demir 12 yılı aşkın süredir kartlı ödeme sistemleri sektöründe çalışıyor. Kariyerine Bileşim A.Ş. sahtecilik biriminde başlayan Ercüment Demir sonrasında, Türkiye'nin ilk ödeme girişimlerinden PayU'da Sahtecilik & CB Yöneticiliği, Uyum Müdürlüğü, Ülke Risk Müdürlüğü sorumluluklarını üstlendi. Son olarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'nin içinde olduğu EMEA Bölgesi Sahtecilik Ekibine liderlik etti ve firma için kritik birçok projede global ölçekte önemli noktalarda görev aldı.

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