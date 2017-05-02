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Ercan Kahraman “Başarı Öyküsü”nü anlattı

02 Mayıs 2017 Salı 16:22
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Kendi alanında başarılı olmuş girişimcileri bir araya getiren “İş’te Başkent Buluştayı”nın 5’incisi gerçekleştirildi.

Ercan Kahraman 'Başarı Öyküsü”nü anlattı
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı ve ÇEPAŞ Yönetim Kurulu üyesi Ercan Kahraman, girişimcilikteki başarı öyküsünü üniversiteli gençlerle girişimci adaylarıyla paylaştı.

Başkent Üniversitesi EKİN Ön Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen “İş’te Başkent Buluştayı”nın 5’incisi gerçekleştirildi. Toplantı, Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir yanında, kendi alanlarında başarılı olmuş girişimcileri bir araya getirdi. Açış konuşmasını Başkent Üniversitesi EKİN Ön kuluçka Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeliha Eser yaptığı toplantının ilk günkü bölümüne Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman, Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Torlak Çiftliği kurucusu Armağan Portakal, Mezura Sağlıklı Beslenme Danışmanlık Hizmetleri Kurucusu Dilara Koçak, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan konuşmacı olarak katıldı.

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman konuşmasında, Almanya’da doğmuş, ilkokulu orada okumuş bir işçi ailesi çocuğu olduğunu ifade ederek, iş dünyasında genç yaşta yakaladığı başarıya giden basamakları ve yaşadığı tecrübeleri anlattı. İlk girişimcilik deneyiminin üniversite döneminde “cafe” açmak olduğunu, ancak bu işte kısa sürede battığını anlatan Kahraman, üniversite sonrası yönetici olarak çalışmaya başladığı ÇEPAŞ’a ortak olduğunu belirtti. Kahraman, ÇEPAŞ A.Ş’yi 2006-2010 döneminde sektöründe Türkiye’nin en büyük şirketi haline getirdiklerini, 550 çalışan sayısına ulaştıklarını, pazarın yüzde 80’ine hitap eden, 65 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin zirvesindeki bir şirket haline getirdiklerini anlattı.

Bu noktada yurt dışına açılmaya karar verdiklerini; ancak dış fuarlarda yaşadıkları bazı güçlükler, CE belgesi için yurt dışına yüksek ücretler ödeme zorunluluğu ve diğer bazı olumsuz faktörlerin kendilerini yabancı ortak fikrine götürdüğünü anlatan Kahraman, İspanyol Gonvarri firmasına Şirket’in yüzde 51 hissesini devrettiklerini ve şu an itibariyle devir öncesindekinin 5 katı bir büyüklüğe eriştiklerini dile getirdi. Kahraman, “Türkiye karayollarına, belediyelerine, Enerji Bakanlıklarına demir çelik sektöründe nihai ürün üreten bir şirketiz. Cadde sokak aydınlatma direği, yüksek enerji iletim hatları, karayollarının ağında bulunan çelik yaya üst geçitleri, çelik villalar ve çelik gökdelenlerin tamamı şirketimiz tarafından üretiliyor. Türkiye’nin hemen her ilinde şantiyemiz bulunmakta, tüm süreçleri kendimiz yapıyoruz. 80 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Yapmış olduğumuz ürün gamında dünyadaki en büyük şirketlerden biriyiz” diye konuştu. Gonvarri’nin İspanya’nın en büyük endüstri tesisine sahip global bir şirket olduğunu belirten Kahraman, demir çelik sektöründe dünyadaki pazarın büyük bölümüne hakim olduğunu vurguladı.

Bu arada Kahraman, TÜGİAD bünyesinde faaliyet gösteren TÜGİAD Akademi’nin çalışmalarını da anlattı ve Başkent Üniversitesi bünyesinde kurulan Ekin Ön Kuluçka Merkezi ile işbirliği yapmaktan büyük bir onur duyduklarını da ifade etti.

İş dünyasında başarının sırrını felsefi bir formülle de ifade eden Kahraman, “Çevrenizde ne kadar iyi insan biriktirirseniz, ne kadar kalıcı dostluklar edinirseniz o kadar başarılı olursunuz. Ben bu noktaya arkadaşlarımın bana vermiş olduğu destekler sayesinde geldim” diye konuştu.
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