Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'in en işlek noktasında, Türk diplomatların yemek yemek için gittği restoranda susturucu silahlarla saldırı gerçekleşti.

Saldırıda, ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Reuters'in aktardığına göre saldırıda en az 3 Türk diplomat şehit oldu.

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı.

AA: 1 ŞEHİT

Anadolu Ajansını'nın haberine göre silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu.

DIŞİŞLERİ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Erbil Emniyet Müdürü Abdulhalik Talat, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, daha sonra detaylı açıklamanın yapılacağını söyledi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.