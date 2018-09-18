ENVER YILMAZ İSTİFA ETTİ

Söylenecek o kadar söz var ki;— Enver Yılmaz (@enveryilmazordu) 18 Eylül 2018
Hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye...
23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.
Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz.
23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz” ifadelerine yer verdi.