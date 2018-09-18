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ENVER YILMAZ İSTİFA ETTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini belirterek aktif siyaset hayatını noktaladığını açıkladı. 

ENVER YILMAZ İSTİFA ETTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, görevinden istifa ettiğini belirterek aktif siyaset hayatını noktaladığını açıkladı. 

18 Eylül 2018 Salı 16:33
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ENVER YILMAZ İSTİFA ETTİ

23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizler de helal ediniz. Allah'a emanet olunuz” ifadelerine yer verdi. 

Son Güncelleme: 18.09.2018 17:07
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