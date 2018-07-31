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Entrepreneurs’ Organization Türkiye genç girişimcileri destekliyor

Entrepreneurs’ Organization (EO) Türkiye girişimcilik iklimini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. EO Türkiye’nin organize ettiği Global Student Entrepreneur Award’ın Türkiye ayağını kazanan genç girişimci Berat Kjamili, 2000 öğrenci girişimcinin başvurduğu, 54 ulusal şampiyonun finale katılmaya hak kazandığı Global Student Entrepreneur Award’da EO Türkiye’yi temsil etti. Kjamili, girişimi Q Zenobia ile 56 ülkeyi geride bırakarak, en prestijli ödüllerden biri olan Sosyal Girişimcilik Ödülü’nü kazandı.

Entrepreneurs’ Organization Türkiye genç girişimcileri destekliyor

Entrepreneurs’ Organization (EO) Türkiye girişimcilik iklimini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. EO Türkiye’nin organize ettiği Global Student Entrepreneur Award’ın Türkiye ayağını kazanan genç girişimci Berat Kjamili, 2000 öğrenci girişimcinin başvurduğu, 54 ulusal şampiyonun finale katılmaya hak kazandığı Global Student Entrepreneur Award’da EO Türkiye’yi temsil etti. Kjamili, girişimi Q Zenobia ile 56 ülkeyi geride bırakarak, en prestijli ödüllerden biri olan Sosyal Girişimcilik Ödülü’nü kazandı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:43
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Entrepreneurs’ Organization Türkiye genç girişimcileri destekliyor

EO tarafından öğrenci girişimcilere yönelik düzenlenen GSEA (Global Student Entrepreneur Award), Kanada, Toronto’da gerçekleşen organizasyonla sahiplerini buldu. Dünyanın dört bir yanındaki tüm EO şubelerinin başkanlarının ve yöneticilerinin bir araya geldiği yıllık toplantının ardından düzenlenen törende, EO Türkiye’yi temsil eden, Q Zenobia’nın kurucusu, Berat Kjamili ise yarışmada verilen en önemli unvanlardan biri olarak kabul edilen Sosyal Girişimcilik Ödülüne layık görüldü.

Gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesinde en kapsamlı yarışma: GSEA

1998’den beri organize edilen GSEA, öğrenim süresi içinde kendi işini kurmuş öğrencilere yönelik en kapsamlı uluslararası yarışma olma özelliğini taşıyor. Yarışmaya lise, üniversite ve lisansüstü seviyesinde öğrenim gören kişiler katılabiliyor. Öğrencilik yaşamı süresince, inovatif, karlı, sosyal sorumluluk sahibi ve etik standartlara uygun şirketler kurarak onları işleten kişileri küresel anlamda görünür kılmak ve böylece daha çok öğrencinin girişimciliği bir kariyer rotası olarak benimsemesini sağlamak amacıyla düzenleniyor. GSEA, öğrenci girişimcileri global rakipleri ile bir araya getirerek, onlara erken evrede kendini geliştirme, medyada yer alma ve para ödülü kazanma imkanı sunuyor.

EO Türkiye, gençleri girişimciliğe teşvik ediyor

EO Türkiye’nin girişimine sağladığı katkıları aktaran Sosyal Girişimcilik Ödülünü kazanan Berat Kjamili, “EO ile tanışmam Küresel Öğrenci Girişimci ödüllerinin Türkiye ayağına katılmam ile başladı. EO Türkiye tarafından, en iyi öğrenci girişimci seçilip Kanada finallerinde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandım. Kanada finallerinde EO Türkiye başkanı Arhan Kayar ve ekibi de beni bizzat destekledi. Sosyal Girişimcilik Ödülü ile ise Türkiye’ye geri döndük. Dünyadaki iş dünyası içerisinde, böylesine büyük bir deneyime, güce ve etkiye sahip bir kurumdan bu ödülü almak benim için büyük onur ve motivasyon kaynağı oldu.” dedi

Q Zenobia big data analizleri ile yabancı uyrukluların sorunlarını tespit ediyor

Mülteci merkezi” olarak çalışan mobil uygulama Q Zenobia’nın yaratıcısı Berat Kjamili girişiminin anlatırken yabancı uyrukluların problemlerine çözüm geliştirilmesinin önemini vurguluyor. “Bugün Türkiye’de 3,5 milyon kayıtlı yabancı uyruklu kişi var. Bunlara ek olarak 2 milyon kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilere yönelik çıkarılan yasalar, bu kişilerin hakları, iş imkanlarına erişimleri, sağlık, eğitim, vb. hizmetlere erişimleri gibi alanlarda kimi belirsizlikler söz konusu. Kısacası içinde bulunduğumuz bilgi çağında, yabancılar, sığınmacılar ve mültecilerle ilgili “bilgi” eksik. Q Zenobia bu sorunu kendine temel alıyor ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için günümüzün önemli tekniklerinden big data analizlerini kullanıyor. Bu analizler ile bu kişilerin ihtiyaçlarının görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Bu veriler Q Zenobia’nın anlaşma yaptığı kurumlar, STK’lar ve şirketlerle yüzdelik olarak paylaşılıyor. Gelir modelinin odağında yer alan big data analiz raporları ile dolaylı olarak yabancıların sorunları tespit edilmiş oluyor ve bunlara yönelik kurumlar tarafından çözüm geliştirilmesinin önü açılıyor.”


Görünürlüğü artırmayı hedefliyor

Kjamili, mültecilerin uygulama sayesinde iş olanakları, mülteci haberleri gibi birçok bilgiye ulaşabilmelerinin çok büyük fayda sağladığının altını çiziyor. “Yabancılar bu uygulamaya üye olduklarında kendilerini ilgilendiren en son gelişmeleri takip edebiliyorlar. Onlarla ilgili yeni bir yasa çıktığında, kendilerine yönelik yeni bir hak tanındığında, dünyada onlara etkisi olacak bir gelişme olduğunda bilgilendiriliyorlar ve bu tarz kişiselleştirilmiş haberlere ulaşabiliyorlar. Ayrıca kendi yeteneklerini ve becerilerini buraya kaydederek olası işverenlerle buluşma imkânı da elde edebiliyorlar.”

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