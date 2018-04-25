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Enka Systems’a yeni genel müdür yardımcısı

Enka Systems’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevine, telekom, bilgi teknolojileri ve yazılım alanlarında satış deneyimi ve uzmanlığı bulunan Tolga Şentürk getirildi.

Enka Systems’a yeni genel müdür yardımcısı

Enka Systems’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevine, telekom, bilgi teknolojileri ve yazılım alanlarında satış deneyimi ve uzmanlığı bulunan Tolga Şentürk getirildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:50
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Enka Systems’a yeni genel müdür yardımcısı

Büyük ölçekli ve küresel düzeyde inşaat, madencilik ve enerji sektörlerinde operasyonlar yürüten şirketlerin yazılım ihtiyaçlarını karşılayan Enka Systems’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tolga Şentürk getirildi. Telekom, bilgi teknolojileri ve yazılım alanlarında satış deneyimine ve uzmanlığa sahip Şentürk, Enka Systems’in direkt satış, kanal satış ve iş geliştirme alanlarının işleyişinden sorumlu olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden mezun olan, İstanbul Teknik Üniversitesi ve University of Exeter’den Executive MBA yüksek lisansına sahip Tolga Şentürk’ün 20 yılın üzerinde telekom, bilgi teknolojileri ve yazılım konusunda satış deneyimi ve uzmanlığı bulunuyor. Şentürk, geçmiş yıllarda Nortel, Ericsson, Telenity, BEA, Borusan Telekom, Vodafone, British Telekom gibi yerli ve yabancı çok uluslu şirketlerde satış ve iş geliştirme alanlarında yöneticilik yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Şentürk, iyi derecede İngilizce ve Flamanca’nın yanı sıra orta seviyede Almanca dil bilgisine sahip.

Tolga Şentürk’ün bünyelerine katılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Enka Systems Genel Müdürü Kenan Kılıçtepe: “Yerli ve yabancı çok uluslu markalarda yöneticilik yaparak önemli başarılara imza atan Tolga Şentürk’ün Enka Systems ailesine katılmasından mutluluk duyduk. Yazılım çözümleri, dünya çapındaki farklı lokasyonlarda birçok global projede kullanılan Enka System’ın hedeflerine Tolga Şentürk’ün katkılarıyla daha da hızlı ulaşacağını umuyor, kendisine aramıza hoş geldiniz diyoruz.” dedi.

Son Güncelleme: 25.04.2018 14:26
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