ENGLISH HOME ’un “kar heyecanı” 19 Ocak’ta tüm mağazalarında!

Ev tekstili ve dekorasyonunda vazgeçilmez olan English Home; kışın beyaza boyadığı, uykuya yatan doğadan ilham alan teması; “Kar Heyecanı” ile içinizi ve yaşam alanlarınızı ısıtıyor.

Evde geçirilen eşsiz zamanların en iyi şahitleri kış tekstilleri;

Triko bereden, eldivene, termal battaniyeden tabanlıklara ve polar hırkalara, kış doğasının güzel etkilerini yaşamanızı sağlayacak tüm ürünler temada yerini alıyor.

Her yerde, her zaman stil sahibi olmak ruhunuzu etkiler!

Temada yer alan pamuklu pijamalar ve iç çamaşırları şıklığından ve rahatlığından ödün vermeyenlerin favorisi olacak.

Seyahatinizde tarzınızla farklılaşın!

Yepyeni renk seçenekli sert kapaklı ve tekerlekli valizler, özel desenleriyle; taşınabilir şarj, kulak üstü mikrofonlu kulaklıklar, diş fırçası saklama kapları, visko seyahat yastığı, tasarım ve renkleriyle seyahat zamanınızı festivale dönüştürecek.

Çocuklarınız için “Kar Heyecanı”

Şüphesiz, her mevsimin kendine özel güzelliği vardır. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminin en eğlenceli güzelliği “Kar”. Bu güzelliğe ise yakışacak en eğlenceli ürünler bu temada yerini alıyor.

Çocuklarınızı eğlendirecek, kışın kar heyecanını yaşatacak oyuncak kızak ve motorsikletler English Home mağazalarında.

Sınırlı sayıda üretilen tema ürünlerine ulaşmak için; 300’ü aşkın mağazasından mağazasından size en yakın olanını ziyaret edebilirsiniz

Alışverişte kolaylık ve konfor tercih ediyorsanız English Home internet adresinden online mağazasına ulaşabilirsiniz.

www.englishhome.com.tr