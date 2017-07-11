Engelli maaşı almak yerine atölye kurup istihdam sağladı

ADIYAMAN (AA) - FATİH SEBZECİ - Adıyaman'da, 22 yıl önce balık avlarken kolunu kaybeden Mehmet Arslan, hayata küsmek yerine demirciliği öğrenip hem atölye kurdu hem de istihdam sağladı.

Engelli maaşı almak yerine çalışmayı tercih eden ve kendi atölyesini kurarak 4 kişiyi istihdam eden 48 yaşındaki Arslan, mesleğini 20 yıldır tek koluna rağmen yaparak çevresine örnek oluyor.

Arslan, 26 yaşına kadar çeşitli sektörlerde çalıştığını ve meslek edinemediğini belirtti.

Yaklaşık 22 yıl önce balık avlamakta kullandığı dinamitin elinde patlaması sonucu kolunu kaybettiğini ifade eden Arslan, "Bu olay benim hayatımda adeta bir dönüm noktası oldu. Kolumu kaybetmiştim ama hayata küsmedim. Bir demirci ustasının yanında 28 yaşında çırak olarak işe başladım. Hakkım olmasına rağmen engelli maaşına hiç başvurmadım, kamu kurumlarından gelen yardımların hiçbirini kabul etmedim ve alın terimle geçimimi sağlamayı seçtim." dedi.

- "Tek kolla çalışmak zor oluyor"

Arslan, mesleği öğrendikten sonra kendi atölyesini kurduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Çalışmam gerekiyordu ama Şambayat'tan başka bir yere de gidemezdim. Beldemizde de o yıllarda demirciler yoğunluktaydı. Zor olanı seçtim. Eşimin de desteğiyle bu işin altından kalktım. Şimdi kendi atölyemde hem ailemin rızkını kazanıyorum hem de istihdam sağlıyorum. Tek kolla çalışmak zor oluyor ama çalışmam da gerekiyor. Kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. Günde yaklaşık 10 saat çalışarak ekmeğimi kazanıyorum."

Arslan, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için mücadele verdiğini kaydederek, engelinin buna engel olmadığını vurguladı.

Dört çocuğundan ikisinin üniversite mezunu olduğunu dile getiren Arslan, "Çocuklarımdan biri hemşire, diğeri inşaat mühendisi. Şimdi onlar da hayata atılmak için iş arıyorlar. Biri ortaokulda diğeri lisede okuyan iki çoğum daha var. İnşallah onları da üniversiteyi okutarak meslek sahibi yapacağım. Amacım, çocuklarımı okutup belirli bir seviyeye gelmelerini sağlamak. Benim bu azim ve gayretim çocuklarıma da örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı