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Engelleri aşmak için hep birlikte

04 Aralık 2016 Pazar 21:49
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, zihinsel-bedensel engelli çocuklar ve aileleri, dernek gönüllüleri ile siyaset ve cemiyet hayatını ünlü yüzleri Liv Hospital’da bir araya geldi.

Engelleri aşmak için hep birlikte
Onlar her biri birbirinden özel çocuklar… En önemli ihtiyaçları ise ön yargısız bir yaklaşım ve toplumsal farkındalık. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, zihinsel-bedensel engelli çocuklar ve aileleri, dernek gönüllüleri ile siyaset ve cemiyet hayatını ünlü yüzleri Liv Hospital’da bir araya geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Gönlüm, dünya çapında ödül kazanan ve Microsoft’ta çalışan görme engelli başarılı iş kadını Duygu Kayaman bir araya geldi. Duygu Kayaman azim ve başarı ile geçen hayat hikayesi ile engelli çocuklara örnek oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan “Merhamat ve empati en önemli şey. Engelli çocuklarımızın, yavrularımızın hepsi hayatımızın bir parçası. Ve bizlerin en önemli görevi de onlar için engelsiz bir yaşam yaratabilmek. Hep birlikte yapmamız gereken hayatı nasıl kolaylaştırabileceğimizi düşünmek ve buna göre çözümler üretmektir. Hepimizin sorumluluğu çok büyük. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var” dedi.

Hayat hikayeleriyle örnek oldular

Pek çok engelli çocuğun, ailelerin ve derneklerin katıldığı etkinlikte çocuklar karşılaştığı engelleri, yaşadığı zorlukları anlatarak toplumu daha duyarlı olmaya davet etti. Liv Hospital’ da gerçekleşen etkinlikte engelleri aşarak tüm topluma örnek olan çocuklar da vardı. Engellerin fizikte değil algıda olduğunu söyleyen Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti “Engellilere karşı daha duyarlı olmalı, onlara sahip çıkmalıyız. Amacımız bir gün değil bir ömür boyu farkındalığa dikkat çekmek ve sosyalleşmelerini, sağlıkla büyüyebilmelerini sağlamak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Amaç ömür boyu farkındalık

Toplantının sadece bir gün değil bir ömür boyu farkındalığa dikkat çekmek için yapıldığını söyleyen Elif Gönlüm, özellikle engelli çocuklar için sosyalleşmenin ve sosyal kapasiteyi artırmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Elif Gönlüm “Çocukların morali kadar ailelerin morali de çok önemli. Kendilerini hem toplumla dayanışma içinde hissetmelerine yardımcı olmayı hem de tedavilerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Böylece sosyal çevrede kendilerine olan güvenleri daha da artacak. Onları daha güvenli hissettirmek, sosyal kapasitelerini artırmak, onları kaynaştırmak ve kendilerine önemli hissetmeleri için buradayız” dedi.
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