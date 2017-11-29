Engelleri aşan Türk Telekom uygulamaları Engelsiz Yaşam Fuarı’nda

Fuarın ilk günü, doğuştan görme engelli olmasına rağmen perspektif kurallarına uygun olarak yaptığı resimlerle dikkat çeken ressam Eşref Armağan da özel bir performans sergileyecek. Fuarın ikinci günü ise Türk Telekom’un az görenlere yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Günışığı” öğrencilerinden Utku Taha Tekgül de piyanosu ile Türk Telekom standında ziyaretçilerle birlikte olacak.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Engelsiz Yaşam Fuarı’nda engellilere sunduğu ürün ve hizmetlerini tanıtacak. 30 Kasım – 3 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuarda, Türk Telekom’un engellilere özel olarak geliştirdiği Erişilebilir Teklifler, Erişilebilir Görüntülü Çağrı Merkezi, Erişilebilir Uygulama, Engelsiz Tivibu, Erişebilir Kariyer gibi ürün ve hizmetleriyle, Günışığı Oyunları, Sesli Adımlar, Tablolar Konuşuyor gibi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ziyaretçilerle paylaşılacak. Fuarda ayrıca, engellilerin hayatını kolaylaştıran hizmetler sunan “Erişilebilir Yaşam” uygulaması da tanıtılacak. Erişilebilir Yaşam uygulaması, engellilerin hayatını kolaylaştıran Para Tanıma, Metni Sese Çevir, Neredeyim, e-Kitap ve Sosyal Sorumluluk bölümlerini de içeriyor.

‘Hakan Dursun: Teknolojiyle engelleri kaldırabiliriz’



Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türk Telekom’un erişilebilir hizmetlerle toplumun tüm kesimlerine ulaştığını belirtti ve şunları söyledi: “Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, dezavantajlı kesimler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerine bilgi ve iletişim teknolojileri sağlama motivasyonuyla hareket ediyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojileri de sağladığı imkanlar ve yarattığı etkiler ile günümüzde, başta engelliler için olmak üzere dezavantajlı grupların hayatını iyileştirme ve değer yaratabilme gücüne sahip.



Biz de Türk Telekom olarak teknolojimizle engelli bireylerimize kaliteli ve sürdürülebilir bir hayat tarzı sunuyor ve hayatın neredeyse her alanında, toplumun farklı kesimleri arasındaki sınırları kaldırıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’deki engellilerin hayatına değer katan ürün ve hizmetlerimizi Engelsiz Yaşam Fuarı’ndaki standımızda sergileyerek, teknolojiyle engelleri kaldırabileceğimiz mesajını veriyoruz”.

Görme engelliler için para tanıma



Fuarda ziyaretçiler, Türk Telekom’un katkılarıyla hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan akıllı telefon kullanarak “Kâğıt Para Tanıma” özelliğini deneyimleyebilecekler. Uygulama, görme engellilerin paralarını akıllı telefonun kamerasına göstererek tutarını sesli olarak işitmelerini sağlıyor.

Ziyaretçiler, Erişilebilir Yaşam uygulamaları arasında yer alan “Metni Sese Çevir” uygulaması ile kâğıt, duvar ya da farklı bir nesne üzerindeki yazıyı metne çevirerek, sesli olarak okuma özelliğini de deneyimleyebilecekler. Fuarda, engelli kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında konumlarını yakınları ile paylaşabilmelerini sağlayan ve gitmek istedikleri konuma sesli yönlendirme desteği sunan “Neredeyim” uygulaması da tanıtılacak.

Ziyaretçilere tanıtımı yapılacak uygulamalar arasında kitapları seslendiren “E-Kitap” uygulaması ile Türk Telekom’un gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgilerin paylaşılacağı “Sosyal Sorumluluk” uygulaması da olacak.

Görüntülü Çağrı Merkezi



Türk Telekom, engellilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen ürün ve hizmetlerini, onların hayatlarının her anına dokunabilen, 360 derece engelsiz bir yaşam alanı oluşturarak, fuardaki standında tanıtacak. Bu kapsamda, engelli mobil müşteriler için tasarlanan Görüntülü Çağrı Merkezi de deneyimlenecek alanlar arasında yer alıyor. Katılımcılar, fuar alanında kurulan görüntülü müşteri hizmetlerine bağlanarak, yeminli işaret dili tercümanlarından hizmet alabilecekler. Bu servise müşteriler Türk Telekom web sitesi üzerinden online olarak bağlanabilecekler.

Engellilere özel “Erişilebilir Kariyer”



Türk Telekom, müşterisi olan engellilere ücretsiz olarak sunduğu Erişilebilir Kariyer Servisi’ni de fuar katılımcılarıyla paylaşacak. Erişilebilir Kariyer, üyelerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, bulundukları şehirdeki engelli iş ilanlarını ve güncel haberleri de SMS servisi ile üyelerine ulaştırarak, engelliler için yeni bir iş bulma kanalı olarak da konumlanıyor.

Erişilebilir Bayiler’le engelli vatandaşlara özel kolaylıklar



Türk Telekom, 360 derece engelsiz yaşam alanı sunma hedefi doğrultusunda, engelli vatandaşların ofis ve mağazalara girişini kolaylaştıran Erişilebilir Bayi Haritası’nı da fuar ziyaretçileriyle paylaşacak. Türk Telekom, 2016 yılında başlattığı erişilebilir ofis dönüşümüyle, bedensel engelli tekerlekli sandalye kullanıcıları için mağaza girişi rampası ve e mağaza girişlerinde Braille alfabesi ile desteklenen çağrı butonu gibi mimari değişimlere de imza attı. Türk Telekom ayrıca, erişilebilir ofislerinde görme engelliler için Braille Alfabesi ile mağaza planı ve kılavuz çizgileri ile işitme engelliler için kasada müşteri hizmetleriyle görüşmeyi kolaylaştıracak sistemleri de hayata geçirdi.

Görme ve işitme engelliler fuarı Sesli Adımlar ile gezebilecek



Türk Telekom’un Boni iş birliği ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında, görme ve işitme engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla geliştirdiği ve dünyada ilk kapalı alan navigasyon hizmeti sunan Sesli Adımlar uygulaması, fuar alanında ziyaretçilerin kullanımına sunulacak. Böylelikle görme ve işitme engelli vatandaşlar, cep telefonları üzerinden aldıkları sesli ve görsel yönlendirme yardımıyla fuar alanını yardıma ihtiyaç duymadan gezebilecekler. Fuar alanında ayrıca, “Engelsiz Tivibu”, “Tablolar Konuşuyor”, “Günışığı Oyunları” gibi engellilere yönelik projeleri tanıtan stantlar da yer alacak.

Eşref Armağan ve Utku Taha Tekgül de ziyaretçilerle buluşaca



Doğuştan görme engelli olmasına rağmen perspektif kurallarına uygun resimleriyle dikkat çeken ve uluslararası kanalların yanında, pek çok ödüllü belgesele de konu olan ressam Eşref Armağan, fuarın ilk günü Türk Telekom standında canlı performans sergileyecek. Fuarın ikinci günü ise Türk Telekom’un Ey-Der iş birliği ile az görenlere yönelik gerçekleştirdiği Günışığı Projesi öğrencilerinden Utku Taha Tekgül de piyanosu ile Türk Telekom standında ziyaretçilerle birlikte olacak.

Erişilebilir mobil tarifeler



Fuarda, Türk Telekom’un engellilere özel olarak sunduğu; mobil, sabit hat evde internet ve Tivibu ürün gruplarındaki avantajlı tekliflerini tanıtan bir stant da yer alacak. Ek olarak, ziyaretçilere, Türk Telekom’un sunduğu zengin erişilebilir tarife ve paketler içerikleri de tanıtılacak.

Türk Telekom’un Erişilebilir Mobil Tarifeleri arasında;



- Erişilebilir Cep 2 GB Tarifesi ile ayda 15 TL’ye her yöne 500 dakika, her yöne 1000 SMS ve

2 GB cepten internet,

- Erişilebilir 6 GB Tarifesi ile ayda 29TL’ye her yöne 1000 dakika, 1000 SMS ve 6 GB cepten internet,

- Erişilebilir Cep 4 GB Tarifesi ile ayda 22 TL’ye her yöne 1000 Dakika, her yöne 1000 SMS ve 4 GB cepten internet,

- Erişilebilir 8 GB Tarifesi ile ayda 34 TL’ye her yöne 1000 dakika, 1000 SMS ve 8 GB cepten internet seçenekleri yer alıyor.

Erişilebilir Yaşam Paketi



Türk Telekom, engelli müşterilerine özel, Ev Telefonu, Evden İnternet, Mobil ve TV ihtiyaçlarını karşılayan tek paket seçeneği de sunuyor. Bu kapsamda, “Evde 50 GB limitsiz internet, ev telefonu, 2 GB internet, 500 dakika ve 1000 SMS’ten oluşan paket, 62,80 TL karşılığında sunuluyor. Bu tarifeye 5 TL eklendiğinde ise Tivibu Süper Paket’e de sahip olmak mümkün.

Fuarda ayrıca, engellilerin hayatını kolaylaştıran hizmetler sunan “Erişilebilir Yaşam” uygulaması da tanıtılacak. Sosyal sorumluluk projelerini içeren uygulama, hayatı kolaylaştıran; Para Tanıma, Metni Sese Çevir, Neredeyim, e-Kitap ve Sosyal Sorumluluk bölümlerini de içeriyor.Basın Bülteni