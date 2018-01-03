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Enflasyon 2017 yılında yüzde 11.92 oldu

TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aralık ayında yüzde 0.69 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.92 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon 2017 yılında yüzde 11.92 oldu

TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aralık ayında yüzde 0.69 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.92 olarak kayıtlara geçti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
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Enflasyon 2017 yılında yüzde 11.92 oldu

Karakteristik özelliği gereği aralık aylarında hız kesen enflasyon, 2017 Aralık ayında da beklendiği gibi zirveden dönüş yaptı. TÜFE aralık ayında yüzde 0.69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11.92 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aralık ayında yüzde 12.3 artış gösterdi.

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11.70 civarında tamamlaması bekleniyordu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9.5 olacağı öngörülüyordu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

En yüksek artış ulaştırmada
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 03.01.2018 10:17
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