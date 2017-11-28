Enerjisa’dan Çekilişle 100 Müşterisine Iphone 7 Hediye

Çekilişe katılmak için FATURA boşluk faturasının ön yüzündeki 9 haneli müşteri numarasını yazıp 4372’ye SMS atmak ya da Enerjisa Mobil, Online Hizmetler Merkezi ve 444 4 372’denonay vermek yeterli olacak.

Türkiye’nin üç bölgesinde 14 ile yayılan ve 9 milyon müşteriye ulaşan Türkiye’nin en büyük elektrik perakende şirketi Enerjisa, müşterilerine devamlı olarak gelişen ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar sunuyor. İstanbul Anadolu Yakası, Başkent ve Toroslar bölgeleri elektrik perakende müşterilerinin kullanım bilgilerini elektronik ortamda da takip edebilmelerini sağlamak ve bu uygulamayı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenecek çekilişe katılım için aranan şart, faturalarını SMS ya da e-posta yoluyla almayı onaylamak olacak.

Enerjisa Hakkında

Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa, 1996 yılında kuruldu. Elektrik zincirinin tüm halkalarında değer yaratmayı hedefleyen portföyü, müşteri ve pazar odaklı iş modelleri, verimliliği ve teknolojiyi esas alan üretim ve dağıtım yatırımları ile elektrik piyasasının lider oyuncusu olan Enerjisa, elektrik üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı olmak üzere dört ana iş kolunun yanı sıra doğal gaz alanında da hizmet vermektedir. Yaklaşık 3.600 megavat kurulu güce sahip olan Enerjisa, 14 ilde 20 milyon kullanıcıyla elektrik hizmeti sağlıyor ve 9 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için dijital uygulamalar geliştiren Enerjisa, faturaların elektronik ortamda alınmasını teşvik etmek amacıyla Iphone 7 hediyeli bir çekiliş düzenliyor. 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında faturalarını SMS ya da e-posta yoluyla almayı onaylayan 100 Enerjisalı Iphone7 kazanacak.Basın Bülteni