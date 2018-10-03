Enerjisa Üretim’den büyük destek

Enerjisa Üretim'in şartlı bağışı ile Sabancı Vakfı tarafından Adana ili, Tufanbeyli ilçesinde yaptırılan, 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılı ile öğrencilerine kapılarını açan "Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" açılışı, 2 Ekim 2018 Salı günü düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Enerjisa Üretim Termik Santrallerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Erbil Bayçöl ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan katıldı.

Enerjisa Üretim’in Termik Santrallerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhsan Erbil Bayçöl açılış töreninde, “Türkiye’nin lider enerji üretim şirketi olarak, uzun yıllardan beri yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için enerji üretiyoruz. Gençlerimizin eğitimine destek vererek, ülkemizi her alanda daha iyiye taşımalarına olanak sağlamak ve toplumsal gelişimi desteklemek, şirket misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Gençlerimizin, teknik alanda en iyi koşul ve uygulamalarla eğitim almaları için bu okul projesine destek verdik. Burada eğitim alan öğrenciler, gelecekte teknisyen ya da mühendis olarak aramıza katılacak ve üreten Türkiye’nin gelişimine katkıda bulunacaklar. Bu anlamda birlikte çalıştığım binlerce Enerjisa Üretim mensubu ekip arkadaşım gibi ben de çok heyecanlı ve mutluyum. Okulumuzun Tufanbeyli halkına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Törende söz alan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Adana, hem Sabancı ailesi hem de Sabancı Vakfı için çok önemli bir şehir. Vakfımız bundan 44 yıl önce bu topraklarda kuruldu. Biz de kuruluşumuzdan bu yana ‘Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak’ için aralıksız çalışıyoruz. Sabancı Vakfı olarak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteriyor; toplumsal gelişmenin sağlanmasında eğitimin olmazsa olmaz olduğu inancıyla, eğitim alanındaki ihtiyaçları takip ederek çözümler geliştiriyoruz. Bugüne kadar gençlerin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimden uzak kalmaması için 45 binden fazla burs verdik. Okullar, yurtlar, kütüphaneler inşa ederek Türkiye’nin farklı bölgelerine toplam 73 eğitim kurumu kazandırdık.Bugün de Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışını gerçekleştirerek kalıcı eserlerimize bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada alacakları eğitimin, tüm öğrencileri hedeflerine yaklaştırmasını, onların sorumluluk alan ve yenilikçi çözümler üreten bireyler olmalarına katkı sağlamasını ve özellikle iş hayatına ve yükseköğretime en iyi şekilde hazırlamasını diliyorum” dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı konuşmada, "Okulumuzun Tufanbeyli ilçemize hayırlı olmasını diliyor ve bu yeni eğitim yuvasında vatanımıza milletimize hizmet edecek nice nesillerin yetişmesini ümit ediyorum. Sabancı ailesinin geçmişten bugüne Adana’nın sanayisine, iş dünyasına ve istihdamına sağladıkları katkı başta olmak üzere eğitim, kültür ve sosyal hayatına dokunan çalışmaları da hepimizin malumudur. İnanıyorum ki Tufanbeyli'de yaşayan hemşehrilerimiz Enerjisa Üretim’in gerçekleştirdiği bu devasa yatırımlara kayıtsız kalmayacak ve Tufanbeyli’nin çehresini değiştiren tüm projelere sonuna kadar sahip çıkacaklardır" dedi.

Davetliler, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen kurdele kesim töreni sonrasında, okul müdürü Hidayet Çavuşoğlu eşliğinde okulu gezdi. Kendilerine, okul kapasitesi, teknik eğitim laboratuvarları ve eğitim programı hakkında bilgi verildi.

Enerjisa Tufanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi:

Türkiye’nin lider enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim’in destek verdiği ve Sabancı Vakfı tarafından yapımı gerçekleştirilen okulun temeli, Adana Valiliği tarafından hibe edilen arazi üzerinde 2016 yılında atıldı. Toplam 17 bin m2 alan üzerine kurulu olan okul, 6.300 m2 kapalı alana sahip, 12 derslikli, 408 öğrenci kapasiteli. Okulda Elektrik - Elektronik Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında eğitim verilecek. Atölyeler, laboratuvarlar, kütüphane, 100 kişilik çok amaçlı salon ve basketbol sahası bulunan okulda öğrencilerin mesleki gelişiminin yanı sıra fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimi de desteklenecek.