ENERJİSA İTÜ ÇEKİRDEK İLE ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYOR

Enerjisa, Türkiye’de bir ilki hayata geçirerek enerji sektöründe geliştirilecek projeleri desteklemek amacıyla İTÜ ARI Teknokent Çekirdek ile iş birliği gerçekleştirdi. 2015 yılından bu yana Enerjisa’da çalışan iç girişimcileri NAR Kurumsal Girişimcilik Programı ile destekleyen Enerjisa, bu kez İTÜ Çekirdek ile birlikte tüm Türkiye’den projeleri toplayacak. Açık inovasyon konusuna yeni bir bakış açısı getiren bu yaklaşımla Enerjisa, Kasım ayında gerçekleştirilecek 6’ncı “Big Bang” yarışmasında başarılı girişimlere “Enerjisa Girişimcilik Özel Ödülü” verecek ve toplam 300.000 TL’lik ödül dağıtacak. Enerjisa Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Gül Erol, enerji sektörünün, geleceğin şekillenmesinde stratejik ve lokomotif konumda olduğunun altını çizerek “Türkiye’de enerji sektörü hızla gelişiyor ve birçok yeni ve inovatif fikri hayata geçirmeye olanak sağlıyor” dedi. Türkiye’nin her köşesinden yenilikçi fikirlerin çıkacağına inandıklarını belirten Erol, “Enerjisa’yı inovasyonun her aşamasında güçlü bir partner, mentor ve sponsor olarak konumluyoruz. İTÜ Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile toplayacağımız fikirler, enerji sektöründe uzman Enerjisalılar’ın mentorluğuyla geliştirilebilecek. Bunun yanı sıra başarılı ve gelecek vadeden projelere maddi destek de sağlayacağız” şeklinde konuştu.



“YENİLİKÇİ FİKİRLERİ SEKTÖRÜMÜZE KAZANDIRACAĞIZ”

Enerjisa’nın inovasyon ve AR-GE süreçlerinin her aşamasında güçlü olduğuna değinen Erol, şöyle devam etti: “Tecrübelerimizle girişimcilere destek olarak hem sektörün gelişimine katkı sağlamayı hem de Türkiye’nin enerji sektöründeki inovatif dönüşümde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda sektörde hayata geçirdiğimiz inovatif uygulamaların uzmanlığıyla, yenilikçi fikirleri her nerede olursa olsun bulup keşfetmek ve sektörümüze kazandırmak istiyoruz. Türkiye’de bulunan kuluçka merkezleri arasındaki öncü konumu, bugüne kadar geliştirdiği başarılı girişimcileri ve inovasyon ekosistemindeki engin tecrübesiyle İTÜ ARI Teknokent ile işbirliğimiz sayesinde, enerji sektörüyle ilgili inovatif fikirlerinin seçilmesi ve eğitim programlarına dahil edilmesi süreçlerini yöneteceğiz. Tüm Türkiye’den İTÜ Çekirdek’e gelip desteklenen sayısız girişimci ile birlikte çalışma fırsatı bulacağımız için şimdiden çok heyecanlıyız.”



İş birliğiyle ilgili açıklama yapan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, sağlıklı ve gelişen bir girişimcilik ekosisteminin kurumsal firmaların müşteri, destekçi hatta yatırımcı olarak girişimcilerle işbirliği yapmasıyla mümkün olduğunu söyledi. İTÜ Çekirdek’in de bu anlamda örnek bir model olduğunu belirten Doç. Dr. Tunçalp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin başlangıç aşamasındaki en iyi girişimcilerini bulup, onları daha da geliştirip, daha kapsamlı işler yapmaları için kurumsal firmalarla ve yatırımcılarla bir araya getiriyor, destekliyoruz. Ayrıca büyük ölçekli firmaların girişimcilerle birlikte çalışabilmeleri için ortak programlar oluşturuyoruz. Girişimcilerimizin ödül ve yatırım niteliğindeki kaynaklara ulaştığı Big Bang yarışması da, toplamda girişimcilere ulaştırdığı kaynak ile dünyanın ilk üç girişimcilik yarışması arasında yer alıyor. Bu anlamda Türkiye’nin en değerli markalarından biriyle daha güçlerimizi birleştirmemiz çok önemli. Enerjisa’nın enerji sektöründeki bilgi ve deneyimini yanımıza alarak enerji ve enerjiyle ilişkili tüm alanlarda yeni teknolojiler, uygulamalar ve iş modelleri geliştirecek girişimcilerin yetişmesine katkıda bulunacağız. Bu yolda sağlayacakları tüm destekler için Enerjisa ailesine teşekkür ederiz.” İş birliği kapsamında İTÜ Çekirdek’e katılıp, Big Bang 2017’de yarışmak isteyen tüm girişimciler, 19 Ağustos tarihine kadar www.itucekirdek.com adresinden “genel başvuru” kategorisinden enerji sektörüyle ilgili başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.