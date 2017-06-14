Enerji kontrol sistemlerini hedef alan yeni bir virüs tespit edildi

Industroyer’ın yazarları, protokoller hakkında geniş bilgiye sahip Industroyer zararlı yazılımının arkasında olan siber saldırganlar, özellikle elektrik enerji sistemlerinde kullanılan endüstriyel protokoller hakkında geniş bilgiye sahip. Endüstriyel ortamda kullanılan belirli özel ekipmanlara erişim imkanı olmaksızın, bu tür zararlı yazılımın hazırlanması ve test edilmesi pek olası görünmüyor.
Industroyer, özellikle aşağıda listelenen şu dört farklı endüstriyel kontrol protokolüne odaklanmış görünüyor:
• IEC 60870-5-101 (diğer bir deyişle IEC 101)
Stuxnet’ten bu yana en tehlikeli endüstriyel zararlı
ESET Güvenlik Araştırmacısı Anton Cherepanov’a göre; “Industroyer'in sistemde kalma ve endüstriyel donanımın çalışmasına doğrudan müdahale etme kabiliyeti, İran'ın nükleer programına saldıran ve 2010'da keşfedilen Stuxnet'ten bu yana, Industroyer’i endüstriyel kontrol sistemleri için en tehlikeli zararlı yazılım tehdidi haline getiriyor.”
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