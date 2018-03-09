"Endüstri 4.0 için geliştirdiğimiz teknolojiler ile Türk firmalarının dünya ile yarışmasını sağlayacağız"

IoT ve araç takip çözümleri alanında hizmet veren Trio Mobil’in CEO’su Nevzat Ataklı, Endüstri 4.0 dönüşüm sürecinde yerli donanım ve yerli yazılımın desteklenmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkısı olacağını söyledi. Ülkemizde Endüstri 4.0 ile birlikte dijital ekonomi döneminin de başlayacağını belirten Ataklı, Türkiye’de dünya ile yarışacak nitelikte projeler üretildiğini, yerli teknoloji kullanan bir firma olarak da bununla gurur duyduklarını dile getirdi. Ataklı, şu bilgileri verdi:

“Yerli yazılım ve donanımın devlet tarafından da teşvik edilmesi ile geliştirilecek IoT çözümleri, sanayi ve üretim sektöründe firmaların dijitalleşmesini, dolayısıyla paranın yine ülke içinde kalmasını sağlayacaktır. Bu teşvikler ile geliştirilecek IoT çözümleri sayesinde hem dijital dönüşüm ekonomisi oluşacak hem de Endüstri 4.0’a uyum sağlayan işletmeler hız, verimlilik ve kazançlarını artıracaktır.”

“Dijital dönüşümün öncülerinden olacağız”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Dijital Dönüşüm Platformu’nun da Endüstri 4.0 dönüşüm süreçlerinde önemli bir kaldıraç etkisi yaratacağını aktaran Nevzat Ataklı, “Trio Mobil olarak Türkiye’de Endüstri 4.0 için donanım ve yazılımlar geliştiriyoruz. Yerli teknoloji tercih edilmesi, yatırım bedellerinin ülke ekonomisinde kalmasını ve ciddi boyutlarda kazanç sağlayacaktır. Dijital dönüşüm ile Türk KOBİ’leri dünya standartlarıyla yarışacak kalite ve maliyet avantajını yakalayacaktır.” dedi. Ataklı, geliştirdikleri yerli Ar-Ge, donanım ve yazılımlar ile, tamamen yerli teknoloji kullanımıyla tüm sektöre örnek olmayı ve dijital dönüşümün öncüleri arasında yer almayı hedeflediklerini de belirtti.