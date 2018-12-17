En mantıklı otomobil Opel

Yeni Opel Combo Life AUTOBEST jürisi tarafından “2019 Avrupa’da Satın Alınması En Mantıklı Otomobil” seçildi. Jüri üyeleri özellikle otomobilin sunduğu fiyat/performanstan etkilendiklerini açıkladılar. Combo Life finalde Citroën C4 Cactus, Dacia Duster, Ford Focus, Kia Ceed ve Toyota Corolla gibi güçlü rakipleri geride bırakmayı başardı.

31 ülkeden gelen tecrübeli jüri üyeleri İtalya, Vairano yarış pistinde gerçekleşen final test sürüşleri sonrasında tercihlerini Combo Life’tan yana kullandılar. Opel’in yeni modeli aralarında adaptif cruise kontrol, sürücü yorgunluk tespit sistemi, 180 derece geri görüş kamerasi, head up display ve yan koruma sistemi gibi ultra-modern teknolojiler sunuyor. Bunların da ötesinde yeni Opel Combo Life, binek otomobili dinamiklerine sahip sürüş keyfi ve konforunu LAV otomobili çok yönlülüğü ile birleştiriyor. Jüri üyeleri değerlendirmesinde, kullanım bedelleri, yedek parça bulunurluğu ve satış sonrası hizmet kalitesini de değerlendirdiler. Avrupa’da Satın Alınması En Mantıklı Otomobil ödülünü kazanmak için en verimli seçenek olmak gerekiyor ve bu konuda beşinci nesil Opel Combo rakipsiz olduğunu bu ödülle ispatlıyor.

Opel CEO’su Michael Lohscheller “31 bağımsız AUTOBEST jüri üyesinin kararından büyük mutluluk duyduk. Yeni Opel Combo bir paranın karşılığında birden fazla otomobil sunuyor, bu özelliği ödüle layık görülmesinde önemli rol oynadı. Yeni Combo Life her türlü kullanıma mükemmel uyum sağlayabilen çok yönlü bir otomobil. Bu modelimiz önümüzdeki iki yılda sekiz yeni modeli pazara sunacağımız ürün atılımında da önemli rol üstlenecek” dedi.

AUTOBEST jürisinde ülkemizi temsil eden duayen otomobil gazetecilerinden Okan Altan: “Dünyada otomobil anlayışı sürekli değişiyor. Özellikle son yıllardaki Crossover ve SUV trendi, çok yakın gelecekte farklı bir yapıya yönelimi başlatacak. O yöndeki en önemli değişiklik de, AutoBest 2019’a layık görülen Combo Life gibi müşterinin kabin genişliği, yakıt ekonomisi, güvenlik, bağlanabilirlik ve çok amaçlı kullanıma hitap eden ekonomik fakat yeterli büyüklükte bir araca sahip olmak istemeye başlaması. Yani hem bir SW, hem SUV hem de bir HB aracın imkanlarını bir arada yaşamak. O sebeple LCV görünümlü binekler, yakın geleceğin trendi olacak” dedi.

Combo Life güçlü bir Opel geleneğini de sürdürüyor. Alman otomobili üreticisi daha önce bu ödüle iki defa daha layık görülmüştü. 2007 ve 2015’te Opel, Corsa modelleri ile bu ödülü kazanmıştı. AUTOBEST ödülleri 2000 yılından beri sahiplerini buluyor.