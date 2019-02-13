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En iyi teklif Demirören'den

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın "İddaa" ihalesinde en iyi teklif, Demirören ve Las Vegas merkezli Scientific Games'in Şans Girişim Ortak Girişimi tarafından 0.5'lik teklifle verildi.

En iyi teklif Demirören'den

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın "İddaa" ihalesinde en iyi teklif, Demirören ve Las Vegas merkezli Scientific Games'in Şans Girişim Ortak Girişimi tarafından 0.5'lik teklifle verildi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:09
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En iyi teklif Demirören'den

Spor Toto Teşkilat Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 11 Şubat Pazartesi günü, Şans Girişim Ortak Girişimi, İnteltek, Baltech İnvestment ve Best Gaming firmaları teklif verdi.

Bu firmalardan Baltech İnvestment ve Best Gaming'in teklifi ihale komisyonu tarafından uygun bulunmadı.

İKİ FİRMA KATILDI
İhalenin ikinci ve son oturumunun ilk bölümünde 2 firmanın teklifleri açıldı. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin Turkcell iştiraki İnteltek firması yüzde 1.4, Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim Şans Girişim Ortak Girişimi ise yüzde 2.1 teklif verdi.

DEMİRÖREN EN İYİ TEKLİFİ VERDİ
İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Can Acaroğlu, 2 firmanın tekliflerini revize etmesi için ihaleye 30 dakikalık ara verdi. Aranın ardından Şans Girişim Ortak Girişimi yüzde 0.2, İnteltek firması da yüzde 0.5 şeklinde tekliflerini revize etti.

Nihai sonuç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Son Güncelleme: 13.02.2019 16:12
Anahtar Kelimeler:
Scientific GamesİddaaDemirörenSpor Toto Teşkilat Başkanlığı
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