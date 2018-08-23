“EN İYİ INSTAGRAM KULLANIMI” PIRELLI TÜRKİYE’NİN OLDU

Pirelli Türkiye’nin Instagram hesabı, uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendirmek amacıyla 15 yıldır düzenlenen, iş dünyasının en prestijli organizasyonlarından Stevie Ödülleri’nde “En İyi Instagram Kullanımı” kategorisinde Gümüş Stevie Ödülü'ne layık görüldü.

Pirelli’nin tüm dünyadaki yenilikçi, lider ve teknolojik üstünlüklere sahip konumunu instagram hesabında Türkiye’ye uyarlıyor. Sektörün öncü markalarından biri olan Pirelli Türkiye’nin Haziran 2017'de aktive edilen ve iletişim kurmaya başlayan Instagram hesabı, bu stratejisi ile Mayıs 2018'de 8.284 takipçiye ulaştı. 1 yıl içinde lastik sektöründeki markalar arasında en yüksek erişim ve etkileşim sayılarına ulaşan marka, otomotiv sektöründe de ilk 10'a girmeyi başardı. Pirelli Türkiye'nin bu başarısında etkili olan bazı uygulama ve çalışmalar ise şunlar oldu;

Bir yıl içinde hem yaz hem de kış sezonu için iki adet profesyonel fotoğraf çekimi ve marka iş birliği gerçekleştirildi. Bunların dışında bir adet özel fotoğraf çekimi de İstanbul Park pistinde gerçekleşti.Türkiye'de beğeni kazanmış ünlü isimler, gazeteciler ve fotoğrafçılarla yaratıcı iş birlikleri yapıldı. Pirelli için Türkiye'ye uyarlanmış lokal içerikler oluşturuldu. Rakiplere karşı olan yaklaşımda da sıra dışı bir strateji izlendi. Sürücülere, doğru kış lastiğine sahip olmaları ve kışın keyfine varmaları için #KışınKeyfiniSür sloganı ile seslenildi. Bu strateji, rakiplerin iletişim tonlarını değiştirmeleri için de etkili oldu.

1 yılda 88.655 beğeni ve 502 yorum aldı, %32,5 etkileşim oranına ulaştı

İstanbul Park'ta gerçekleştirdikleri fotoğraf çekimlerinde, lastiklerini önemli otomobil markaları üzerinde test eden Pirelli sonuçları takipçileriyle paylaştı. Yaz sezonu fotoğraf çekimlerini ise İstanbul'un ünlü tarihi yerlerinde gerçekleştirildi. Pirelli Türkiye hesabından bir yıl boyunca 185 gönderi paylaşılırken, bu paylaşımlara 88.655 beğeni ve 502 yorum alarak %32,5 gibi yüksek bir etkileşim oranına ulaşan Pirelli Türkiye’nin yayınladığımız videolar ise tam 168.680 kez görüntülendi.

Stevie Awards jürisinden Pirelli Türkiye’ye övgü

Pirelli Türkiye'nin diğer lastik markalarının izlediği stratejinin tam tersinde ve farklı bir strateji izlemesine dikkat çeken Stevie Awards jürisi, yaptığı değerlendirmede Pirelli Türkiye'nin sosyal medya ajansı Pixelplus'ı da övdü. Jüri, ilgi çekici içeriklerin, oldukça canlı ve eğlenceli olduğunu güzel bir etkileşim yarattığını belirterek, kaliteli iş birlikleri, fotoğraf çekimleri ve videografinin etkileyici sunumlarla paylaşıldığı yorumunda bulundu.