En Güçlü Levante Türkiye’de!

İtalyan lüks ve sportif otomobil markası Maserati’nin ülkemizdeki temsilcisi Fer Mas, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunduğu Levante modelinin en güçlü versiyonu olan Levante S’i Türkiye’de satışa sundu. 250 bin Euro’luk başlangıç fiyatına sahip olan en güçlü Levante versiyonu, yüksek performanslı 430 HP’lik benzinli motoru ve sportif lüks nitelikte donanım detaylarıyla dikkat çeken yapısıyla ön plana çıkıyor.

Levante’nin S versiyonunun kaputu altında yer alan 3.0 litrelik çift turbolu motor, Ferrari güç ünitesi geliştirme ekibi ve Maserati motor geliştirme ekibinin ortak imzasını taşıyor. İlk olarak Quattroporte modelinde kullanılmaya başlanan 3.0 litrelik benzinli motor, oldukça etkili sıvı dinamiği ve yanma, düşük ataletli paralel çift turbo, her silindir başı için sürekli, çift subap zamanlayıcısı ve yüksek basınçlı (200 bar) yakıt enjeksiyonu gibi özellikleri içeriyor. Maksimum torkunu 2 bin devrin altında sunabilen V6 motor, “Spor” modda ise egzoz by-pass sistemi ile eşsiz bir Maserati ses deneyimi sunuyor. “Spor” modu aktif halde iken 5750 devirde 430 HP güç ve 580 nm tork üreten motor, 1750 ve 5.000 devir arasında mükemmel bir sürüş deneyimi sunuyor. “Normal” sürüş modunda ise tork düşük devir bandında 500 Nm’ye ulaşarak, 550 Nm eşiğine 5.000 devirde erişiyor. Levante bu motor ile 0’dan 100’e sadece 5.2 saniyede ulaşıyor.

Adını hafif esintiden ansızın şiddetli bir fırtınaya dönüşebilen bir Akdeniz rüzgarı olan Levante’den alan otomobil, net ve akıcı yüzeylerden oluşan tasarımıyla Maserati markasını ve onun İtalyan karakterini yansıtıyor. Agresif ön tasarım, iki bölüme ayrılan yeni ikonik ön farlara ev sahipliği yaparken, üst bölüm markanın karakteristik ön ızgarasıyla bağlantı kuruyor. Maserati’nin karakteristik tasarım imzasını net bir şekilde taşıyan Levante’de ön çamurluğa entegre üç adet havalandırma kanalı, “Saetta” logolu trapezoid C sütunu ve çerçevesiz kapı camları ön plana çıkıyor. Arka kısma damgasını vuran eğimli arka cam ve aerodinamik hatlar ise tipik yüksek performanslı spor otomobil unsurları olarak dikkat çekiyor. İç mekan tasarımı ise Maserati’nin geniş araçlarından esinlenilerek oluşturulmuş ve Levante’nin SUV karakteri ile uyumlu olan bir dizi yenilikçi çözümleri de içeriyor.

Levante’nin şasisi; her bir Maserati için olağan olan üstün asfalt performansı, tutunma seviyesi düşük yüzeylerde üstün yol tutuş ve mükemmel off-road performansı özelliklerini bir arada sunacak şekilde tasarlandı. Zengin standart ekipman seviyesiyle dikkat çeken yeni SUV’un tüm versiyonlarında; farklı sürüş modlarına gore elektronik olarak uyarlanabilen sertlik ve yükseklik ayarlı havalı süspansiyon sistemi, akıllı dört çeker teknolojisi Q4 ve markanın yeni SUV modeli için optimize edilen 8 kademeli otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Vites topuzunun bitişiğinde yer alan anahtarda üç sürüş modu butonu (I.C.E. -Increased Control & Efficiency- Yüksek Kontrol ve Verimlilik- Spor ve Off-road) bulunuyor. “Spor” ve “Off-road” modları, Levante’nin çift karakterini gözler önüne sererken, sadece bir tuşa basarak, Levante’yi spor ve dinamik bir binek araçtan kabiliyetli ve konforlu bir off-road aracına dönüştürmek mümkün.