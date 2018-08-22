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En fazla kampanya düzenleyen Türk Markası Beko oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Türk markalarında son durum ne? Teknoloji ürünlerinde hangi markalar ipi göğüslüyor? BrandZone sizin için araştırdı.

En fazla kampanya düzenleyen Türk Markası Beko oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Türk markalarında son durum ne? Teknoloji ürünlerinde hangi markalar ipi göğüslüyor? BrandZone sizin için araştırdı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25
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En fazla kampanya düzenleyen Türk Markası Beko oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ABD’nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağına yönelik sözlerinin ardından gözler Türk markalarının teknolojik ürünlerine odaklandı. Tüm Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, teknoloji sektöründeki Türk markalarının 2018 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında düzenledikleri kampanyaları inceledi. Teknoloji marketleri, hiper ve indirim marketleri, yerel marketler, bayi kanalı, online market kampanyaları ve markaların kendi düzenledikleri kampanyaların ele alındığı BrandZone verilerine göre; Türk markalarının tüm kampanyalar içerisindeki kampanya oranı yüzde 47 oranında gerçekleşti.

En fazla kampanya düzenleyen Türk markası Beko!        

2018 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yüzde 16’lık kampanya oranıyla en fazla kampanya düzenleyen Türk markası Beko oldu. Yüzde 11’lik kampanya oranıyla Vestel ikinci; yüzde 10’luk kampanya oranıyla Arçelik üçüncü; yüzde 2’lik kampanya oranıyla Regal dördüncü; yüzde 1’lik kampanya oranıyla Arzum beşinci sırada yer aldı.

2018 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında akıllı telefon kategorisinde tüm markalar içerisinde en fazla kampanya düzenleyenler ise yüzde 19’luk kampanya oranıyla Samsung ve Huawei oldu. Yüzde 10’luk kampanya oranıyla Vestel ikinci; yüzde 6’lık kampanya oranıyla Casper ve Apple üçüncü sırada konumlandı.

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