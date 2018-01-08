En Dayanıklı İlişkilerin En Dayanıklı Hediyesi: Durablade Tıraş Makinesi

Dünyanın lider kişisel bakım markalarından Remington, yeni modeli Durablade ile dayanıklılığı tıraş rutininizin bir parçası haline getiriyor. Uzun ömürlü bıçaklarını asla değiştirme ihtiyacı duymayacağınız Durablade, ister düz ister ters, her yönde tıraşı rahatlıkla yapmanızı sağlıyor.

Lityum bataryası, su geçirmez ve kaymaya karşı korumalı tutuş özelliğine sahip Durablade, ıslak, kuru veya köpüklü kullanımıyla tam 60 dakika boyunca kesintisiz bir tıraş keyfi sunuyor.

Ergonomik tasarımı sayesinde tıraş tecrübenizi bir sonraki seviyeye taşıyacak ve 0.2 mm kadar tıraş olmanızı sağlayacak Durablade, %100 su geçirmez yapısı, 1,2,4 ve 6 mm’lik kesme tarak seçenekleri, kablosuz tasarımı ve LED şarj göstergesi, yüksek performansı ve çok yönlülüğü ile sizleri kendisine hayran bırakacak.



Durablade Satış Fiyatı: 199 TL

Satış Noktaları: TeknoSA, Media Markt