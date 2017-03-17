EN ÇOK TÜRK HANGİ ÜLKEDE YAŞIYOR...

Birleşmiş Milletler Göçmen Stoku raporuna göre, dünyada 185 ülkede 2 milyon 851 bin 889 Türkün göçmen statüsünde yaşadığı ortaya çıktı. Interpress’in “Dünyada Yaşayan Türk Nüfusu” başlıklı araştırmasına göre, en fazla Türk göçmenin yaşadığı ülke Almanya olurken bu ülkeyi Fransa, Hollanda, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin takip ettiği belirlendi.

En fazla Türk Almanya’da …

Türk vatandaşlarının en yoğun yaşadığı kıta Avrupa olurken, en fazla Türk göçmenin yaşadığı Almanya’da ki Türk sayısının 1 milyon 543 bin 787 kişi olduğu belirlendi. İkinci sırada yer alan Fransa’da 259 bin 514 Türk yaşarken, son günlerde diplomatik kriz yaşadığımız Hollanda da ise 203 bin 483 Türkün bulunduğu tespit edildi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden Avusturya’da ki Türk göçmen sayısı 165 bin 206 olarak açıklanırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde de 106 bin 805 Türkün yaşadığı saptandı.

En az Türk El Salvador, Nikaragua ve Tayland’da yaşıyor

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı aynı rapora göre Türklerin en az olduğu ülkeler ise El Salvador, Nikaragua ve Tayland olurken bu ülkelerde yaşayan Türk göçmen sayısının birer kişi olduğu tespit edildi.

Göçmenlerle ilgili 100 bine yakın haber …

Medya Takip Ajansı Interpress’in televizyon, internet ve yazılı basında yaptığı incelemeye göre yılbaşından bu yana göçmenlerle ilgili medyada 98 bin 764 haber çıkarken, Türk göçmenler hakkında da medyaya 2 bin 561 haber yansıdığı tespit edildi.