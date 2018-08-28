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EN ÇOK GÖÇMEN SUUDİ ARABİSTAN’DA YAŞIYOR

Dünyadaki göçmenlerin sayısı 66,2 milyon olarak belirlenirken, göçmenlerin en çok Suudi Arabistan’da yaşadığı belirlendi.

EN ÇOK GÖÇMEN SUUDİ ARABİSTAN’DA YAŞIYOR

Dünyadaki göçmenlerin sayısı 66,2 milyon olarak belirlenirken, göçmenlerin en çok Suudi Arabistan’da yaşadığı belirlendi.

28 Ağustos 2018 Salı 10:20
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EN ÇOK GÖÇMEN SUUDİ ARABİSTAN’DA YAŞIYOR

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, göçmenlerin en çok bulunduğu ülkelere yönelik yapılan araştırmayı inceledi. PRNet’in Finaccord verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyadaki göçmenlerin sayısı 66,2 milyon olarak belirlendi. Göçmenlerin en çok tercih ettiği ülke ise Suudi Arabistan olarak saptanırken, Arabistan’ı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türklerin büyük çoğunluğunun tercihi olan Almanya izledi. Şu an 66,2 milyon olan dünyadaki göçmen sayısının, 2021 yılında 87,5 milyona ulaşacağı öngörüldü.

BAHREYN’İN YILDIZI PARLIYOR

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede bu yıl içerisinde göçmenleri konu alan 22 bin 195 haber çıkışı tespit edilirken bu rakamın geçtiğimiz yıl 31 bin 177 olduğu görüldü. Tüm dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yer alan göçmenlerin, haber çıkışlarına bakıldığında önümüzdeki yıllarda daha da çok konuşulacağı öngörülüyor.Dünya üzerinde çalışan göçmen sayısı ise 50 milyon üzerinde olurken, bu sayının önümüzdeki 5 yıl içerisinde 60 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Göçmen olarak doğarak başka bir ülkede bulunanların da yüzde 70’inden fazlasını göçmen çalışanlar oluşturdu. Toplam göçmen nüfusu içindeki öğrencilerin oranı ise yüzde 8,5 olarak görüldü. InterNations’un yaptığı başka bir araştırmaya bakıldığında, göçmenlerle ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı. Verilerde 2017 yılı itibarıyla göçmen çalışanların yaşamak veya çalışmak için en iyi gördüğü ülkenin Bahreyn olduğu kaydedildi. Böylelikle Bahreyn’in, komşuları Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar’ın önünde yer aldığı saptandı.

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