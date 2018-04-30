En büyük pazarda 1022 yeni model

4 Mayıs’a kadar ziyaret edilecek fuarda tam 1022 yeni model sergileniyor. 16’sı Çinli olmayan 89’u Çinli tam 105 otomobilin dünya prömiyeri yapıldı. Hiçbir yerde görmediğimiz 64 konsept otomobilin yanında tam 174 yepyeni elektrikli otomobil, standlarda baş köşelere yerleşmiş.



Mercedes A Sedan L gibi Avrupa’da kompakt sınıf otomobillerin “Long” (uzun) halleri, Audi Q5 L gibi SUV’ların bile uzun şekilleri, Corolla’ların PHEV versiyonları, Hyundai’nin Audi A7 rakibi Lafesta’sı, McLaren ve Lamborghini gibi süper spor otomobillerin ejderha dövmeli özel versiyonları, Jeep’in ABD’de bile olmayan Grand Commander’i, dünyanın en pahalı otomobili iddiasındaki Maybach’ın devasa CrossOver’ı, VW’nin sadece Çin için geliştirdiği elektrikli markası SOL, BMW’nin ilk tam elektrikli SUV’u iX3, en lüks markaların en lüks versiyonları ve Pininfarina’nın bile kapıldığı “megatrend elektrik modeli.