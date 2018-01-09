En büyük korku: Siber saldırıya uğramak

Lysa Myers’in duyurduğu çalışmada ESET araştırmacıları, değişik yaş gruplarındaki 700 Amerikalı yetişkinden; hava kirliliği, motorlu araç kazaları ve bilgisayar sistemlerine giren suçlulara kadar çeşitli teknoloji kaynaklı tehlikelerin nasıl algılandığını ortaya koymaya çalıştı. Yüzde 45'i erkek, yüzde 55'i kadınlardan meydana gelen katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 53) tam zamanlı çalışanlardan oluştu.

Şaşırtıcı sonuçlar

Özel bir puanlama sistemiyle düzenlenen ankette şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Siber saldırılar ya da hackleme; hava kirliliği, tehlikeli atıklar veya küresel ısınma gibi sağlığı doğrudan hedef alabilecek ‘geleneksel’ tehditlerin önüne çıkarak, ‘en büyük risk‘ olarak değerlendirildi.

En büyük risk unsuru olarak ortaya çıkan siber saldırının ardından ikinci sırada hava kirliliği yer aldı. Üçüncü sırada ‘tehlikeli atıkların bertarafı’, ardından da ‘özel bilgilerin çalınması veya teşhir edilmesine’ ilişkin endişe geldi. Küresel ısınma, beşinci sırada yer aldı.

Katılımcıların ‘en büyük risk’ olarak değerlendirdiği konular puanlarıyla şöyle sıralandı:



1-Suçluların bilgisayar sistemlerini ele geçirmesi / Risk Puanı 5.41

2-Hava kirliliği / Risk Puanı 5.33

3- Depolama alanlarındaki tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi/Risk Puanı 5.24

4-Özel bilgilerin çalınması ya da teşhir edilmesi / Risk Puanı 5.22

5- Küresel ısınma / Risk Puanı 4.92

6-Motorlu araç kazaları / Risk Puanı 4.92

7-Firmaların kişisel bilgileri depolaması / Risk Puanı 4.65

8-Devletin vatandaşların e-posta, web trafiğini görüntülemesi/Risk Puanı 4.58

9-Nükleer enerji / Risk Puanı 4.47

10-Fracking (hidrolik kırılma ile doğalgaz elde edilmesi) / Risk Puanı 4.47

11-Kurumsal bilgisayar ağı hataları / Risk Puanı 4.34

12-Genetiği değiştirilmiş gıdalar / Risk Puanı 4.05

13-Özel silah mülkiyeti / Risk Puanı 3.62

14-Yapay zeka / Risk Puanı 3.47

15-Tıbbi amaçlı X-ray kullanımı / Risk Puanı 3.00

Yaşlılar daha endişeli

Araştırma, siber saldırıya uğrama risk algısının yaşa göre de değiştiğini ortaya koyuyor. 45 yaşın altındaki katılımcılar, 45 yaş ve üstü olanlara kıyasla, hackleme faaliyetlerinde daha az risk görme eğilimi gösteriyorlar. Bu konuda en yüksek risk gören yaş grubu ise 45-59 yaş aralığındaki grup oldu.