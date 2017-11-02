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EN BÜYÜK HOLDİNG TMSF

02 Kasım 2017 Perşembe 15:16
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TMSF’nin atadığı kayyımlar 50 bin kişinin çalıştığı 47 milyar TL ciroya sahip, bin 19 FETÖ’cü şirketi yönetiyor.

EN BÜYÜK HOLDİNG TMSF
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, FETÖ darbe girişiminden sonra 43 ilde bin 19 şirkete TMSF tarafından kayyım atandığını söyleyerek, bu şirketlerin aktif büyüklüğünün 47 milyar TL olduğunu, şirketlerde 50 bine yakın kişinin istihdam edildiğini ifade etti.
FETÖ darbe girişimi sonrasında şirketlere atanan kayyımların gayet başarılı olduğunu belirten Bakan Akdağ, bu şirketlerin toplam cirolarının 17,6 milyar TL, toplam özkaynaklarının ise 19,7 milyar TL olduğunu kaydetti.
Bakan Akdağ, TMSF’nin kendisine verilen görevleri hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, FETÖ meselesinden sonra şirketlere kayyım atama işinde de büyük başarı sağlandığını ifade etti.
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