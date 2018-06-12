En Baba Lezzetler Türkiye’nin Lezzet Ünlüsü Develi’de…

Türkiye’nin lezzet ünlüsü, 106 yıllık asırlık marka Develi, bu yıl da En Baba lezzetleri Babalar Günü’ne sakladı.

Gaziantep ve Türk mutfağının hepsi birbirinden leziz tatlarını bulabileceğiniz Develi’de dilerseniz kahvaltı dilerseniz öğle veya akşam yemeğini babanızla birlikte geçirebilirsiniz. Beraber geçireceğiniz her dakikanın anlamı olduğu Babalar Günü’nde biz de lezzetlerimizle sofranıza, keyfinize eşlik etmekten mutluluk duyacağız.

Eski İstanbul manzarası eşliğinde bir Babalar Günü tercih ederseniz sizi Samatya Develi’nin Terasına bekleriz. Yaşamın tam ortasında, hareketli bir adres tercih edenler için Nişantaşı Develi, bahçe severler için Etiler, Florya veya Ataşehir Develi kusursuz bir seçim olacak. Denizin tam kenarında olmak isteyen misafirlerimizi de Kalamış veya Tuzla Develi’yi öneririz.

Develi Ankara ve Nisan 2018’de hizmete açtığımız Girne şubemiz ile de Ankaralı ve Kıbrıslı Babaları da lezzet efsanesi ile buluşmaya bekliyoruz.